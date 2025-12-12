Samsun'da yapılan "KURGAN Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi Semineri"nde, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yapay zeka destekli yeni denetim döneminin sinyalleri verildi. Seminerde konuşan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, klasik yöntemlerin yerini hız ve doğruluk sağlayan dijital analiz araçlarına bıraktığını belirterek, "Kayıt dışı mücadele artık klasik yöntemlerle sınırlı kalınmayan, teknoloji; özellikle de yapay zeka destekli analiz sistemleriyle denetimin şeklinin ve hızının tamamen değiştiği bir döneme giriyoruz" dedi.

Dijitalleşen mali sistemde yeni dönemin denetim mekanizmalarının ele alındığı KURGAN Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi Semineri, Samsun TSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Seminerde konuşmacı olarak yer alan Ankara Vergi Kaçakçılığı-2 Denetim Daire Başkanı Arif Güloğlu, Ankara Vergi Kaçakçılığı-2 Denetim Daire Başkan Yardımcıları Fatih Tarım ve Orhan Öztürk, KURGAN sisteminin işleyişini, mali verilerde yapay zeka destekli risk analiz süreçlerini, e-fatura ve banka hareketlerine ilişkin denetim mekanizmalarını ve meslek mensuplarının dikkat etmesi gereken kritik noktaları anlattı.

Murzioğlu: "Yapay zeka destekli yeni denetim dönemine giriyoruz"

Programın açılış konuşmasını yapan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, mali denetim süreçlerinde yapay zeka ile başlayan yeni döneme dikkat çekerek, "Kayıt dışı mücadele artık klasik yöntemlerle sınırlı kalınmayan, teknoloji; özellikle de yapay zeka destekli analiz sistemleriyle denetimin şeklinin ve hızının tamamen değiştiği bir döneme giriyoruz. KURGAN sistemiyle mali süreçlerde; para transferleri, hesap hareketleri, beyan–nakit akış uyumu ve işlem analizlerinin artık yapay zeka destekli olarak çok daha hassas takip edileceğini biliyoruz. Bu yeni denetim yapısında kurum yükümlülükleri ve dikkat edilmesi gereken noktaların ele alınacağı hususları bugün ilk ağızdan dinleyeceğiz. Şüphesiz bu süreçte siz değerli meslek mensuplarının bu dönüşümde oynayacağı rol hayati önem taşımaktadır. Bu vesileyle programa katkı sunan tüm kurumlarımıza, değerli konuşmacılarımıza ve katılımınızla bu süreci anlamlı kılan sizlere teşekkür ederim" diye konuştu.

Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Osman Arslan'ın da bir konuşma yaptığı programa Samsun Defterdarı Halil İbrahim Temiz ve iş adamları katıldı. - SAMSUN