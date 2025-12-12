Haberler

Murzioğlu: "Yapay zeka destekli yeni denetim dönemine giriyoruz"

Murzioğlu: 'Yapay zeka destekli yeni denetim dönemine giriyoruz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da gerçekleştirilen KURGAN Semineri'nde, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yapay zeka destekli yeni denetim yöntemleri tanıtıldı. Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, dijital analiz araçlarının önemine değinerek klasik yöntemlerin yerini teknolojinin alacağını belirtti.

Samsun'da yapılan "KURGAN Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi Semineri"nde, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yapay zeka destekli yeni denetim döneminin sinyalleri verildi. Seminerde konuşan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, klasik yöntemlerin yerini hız ve doğruluk sağlayan dijital analiz araçlarına bıraktığını belirterek, "Kayıt dışı mücadele artık klasik yöntemlerle sınırlı kalınmayan, teknoloji; özellikle de yapay zeka destekli analiz sistemleriyle denetimin şeklinin ve hızının tamamen değiştiği bir döneme giriyoruz" dedi.

Dijitalleşen mali sistemde yeni dönemin denetim mekanizmalarının ele alındığı KURGAN Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi Semineri, Samsun TSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Seminerde konuşmacı olarak yer alan Ankara Vergi Kaçakçılığı-2 Denetim Daire Başkanı Arif Güloğlu, Ankara Vergi Kaçakçılığı-2 Denetim Daire Başkan Yardımcıları Fatih Tarım ve Orhan Öztürk, KURGAN sisteminin işleyişini, mali verilerde yapay zeka destekli risk analiz süreçlerini, e-fatura ve banka hareketlerine ilişkin denetim mekanizmalarını ve meslek mensuplarının dikkat etmesi gereken kritik noktaları anlattı.

Murzioğlu: "Yapay zeka destekli yeni denetim dönemine giriyoruz"

Programın açılış konuşmasını yapan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, mali denetim süreçlerinde yapay zeka ile başlayan yeni döneme dikkat çekerek, "Kayıt dışı mücadele artık klasik yöntemlerle sınırlı kalınmayan, teknoloji; özellikle de yapay zeka destekli analiz sistemleriyle denetimin şeklinin ve hızının tamamen değiştiği bir döneme giriyoruz. KURGAN sistemiyle mali süreçlerde; para transferleri, hesap hareketleri, beyan–nakit akış uyumu ve işlem analizlerinin artık yapay zeka destekli olarak çok daha hassas takip edileceğini biliyoruz. Bu yeni denetim yapısında kurum yükümlülükleri ve dikkat edilmesi gereken noktaların ele alınacağı hususları bugün ilk ağızdan dinleyeceğiz. Şüphesiz bu süreçte siz değerli meslek mensuplarının bu dönüşümde oynayacağı rol hayati önem taşımaktadır. Bu vesileyle programa katkı sunan tüm kurumlarımıza, değerli konuşmacılarımıza ve katılımınızla bu süreci anlamlı kılan sizlere teşekkür ederim" diye konuştu.

Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Osman Arslan'ın da bir konuşma yaptığı programa Samsun Defterdarı Halil İbrahim Temiz ve iş adamları katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu

Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam

Ankaralılara kötü haber! Yılbaşı öncesi yüzde 35 zam geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Ceketinin altına hiçbir şey giymedi, dekoltesi dikkat çekti: Etkilenmemek elde değil

Ceketinin altına hiçbir şey giymedi, dekoltesi dikkat çekti
Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı

Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Türk-İş asgari ücret masasına oturmadı! Bakın gerekçeleri neymiş

Milyonları ilgilendiren toplantıya katılmadılar! Bakın gerekçe neymiş
Hastalarından elden para alan kadın doğum profesörü tutuklandı

Kadın doğum profesörünün yaptığı rezillikler cezasız kalmadı
title