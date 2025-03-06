Samsun'da Vergi ve Dış Ticaret Mevzuatı Toplantısı Düzenlendi

Vergi, teşvik ve dış ticaret mevzuatındaki son gelişmeler Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) öncülüğünde düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.

Samsun TSO, Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SSMMMO), KAVSİYAD ve EY iş birliğinde M. Rifat Hisarcıklıoğlu Salonu'nda 'Vergi, Teşvik ve Gümrük Mevzuatı' başlıklı son gelişmelerin değerlendirildiği bir program düzenlendi. Programın açılışında konuşan SSMMMO Başkanı Dilaver Öğütçü, değişen mevzuatlar ölçeğinde gerçekleştirdikleri bilgilendirme toplantısının sektöre çok faydalı olacağını söyledi.

"Ülkemizde mevzuat çok sık değişiyor"

Çok sık değişen mevzuatların takip edilmesinin zorluğuna değinen Vali Yardımcısı Emin Çolak, "Ülkemizde mevzuat çok sık değişiyor. Bu konuda uzman olanların dışında bu kadar sık mevzuat değişikliğini takip edebilmek çok zor. Başarılı, hızlı ve doğru işlem yapabilmek için mevzuatı iyi bilmek gerekiyor. O nedenle uzmanların sizlere aktaracağı bilgiler iş hayatınızda verimli ve doğru iş yapma, zamandan kazanma pozisyonunu yerine getirecektir" dedi.

"Samsun'un potansiyeli gittikçe gelişiyor"

Devam eden ve başlanacak yatırımların vergi olarak da yansımasından bahseden Samsun İl Defterdarı Halil İbrahim Temiz, "Samsun'un potansiyeli gittikçe gelişiyor. Bu heyecan verici. Yatırım haberlerini duymak bizlere de heyecan veriyor. Vergi idaresi olarak, vergi hasılatının da artacağını ümit ediyoruz. Bu anlamda ihracatta binde 6 gibi bir payı olan ilimizin yeni yatırımlarla birlikte çok daha üst liglere çıkacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.

"Geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemek için çalışmalıyız"

Daha güçlü bir gelecek için doğru ve verimli çalışmanın altını çizen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise, "Vergi, teşvik ve dış ticaret mevzuatındaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu konular, hem işletmelerimizin rekabet gücünü artırmak hem de ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır. Konuya ilişkin önemli noktaları profesyonellerin bakış açısıyla görebiliyor olmak bizler için önemli bir fırsattır. Konuklarımızla 2025 yılında vergi uygulamalarında hangi değişiklikler oldu? Bölgedeki yatırım teşvikleri neler? Güncel vergi inceleme konuları ve vergi ihtilafları. Dünyada ve Türkiye'de muhasebe ve uyum alanında son trendler. Dış ticaret ve gümrük uygulamalarında son gelişmeleri konuşacağız. Bu gelişmeler, işletmelerimizin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Hep birlikte, bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek ve geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemek için çalışmalıyız" şeklinde konuştu.

Toplantı "2025 yılında vergi uygulamalarında hangi değişiklikler oldu?", "Bölgedeki yatırım teşvikleri neler?", "Güncel vergi inceleme konuları ve vergi ihtilafları", "Dünyada ve Türkiye'de muhasebe ve uyum alanında son trendler", "Dış ticaret ve gümrük uygulamalarında son gelişmeler" başlıklı sunumlarla devam etti. - SAMSUN