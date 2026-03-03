Haberler

Samsun'da toplu taşımada yeni tarifeler yürürlüğe girdi

Güncelleme:
Samsun'da UKOME tarafından güncellenen yeni tarifeye göre, şehir içi dolmuş, otobüs ve hafif raylı sistemlerde ulaşım ücretlerine ortalama yüzde 25 oranında zam yapıldı. Yeni tarifeyle dolmuş ücretleri 35 TL, otobüs ücretleri 30 TL, hafif raylı sistem ücretleri ise 34 TL oldu.

Samsun'da, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından güncellenen yeni fiyat tarifesi, şehir içi dolmuş, otobüs ve hafif raylı sistemlerde bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

UKOME tarafından alınan kararlar neticesinde Samsun'da ulaşım ortalama yüzde 25 oranında zamlandı. Yeni tarifeye göre, il merkezinde tam 28 TL olan 1, 2, 3 ve 4 numaralı dolmuş hatlarının ücreti 35 TL'ye, 21 TL olan öğrenci ücreti ise 25 TL'ye yükseldi. Hafif raylı sistemde ise 1-42 istasyon arası tam bilet 26,5 TL'den 34 TL'ye, öğrenci ücreti 16,5 TL'den 20 TL'ye çıktı. Kampüs içi taşımacılıkta tam bilet 5 TL, öğrenci bileti 3 TL olarak belirlendi.

Otobüslerde tam bilet 23,5 TL'den 30 TL'ye, öğrenci bileti 15 TL'den 20 TL'ye artırıldı. Ring hattı tam ücreti 17 TL'den 22 TL'ye, öğrenci ücreti 12 TL'den 16 TL'ye yükseldi. Hafif raylı sistem ve otobüs aktarmalı yolculuklarda ise 1 saat içinde yapılan aktarmalar ücretsiz, 1 saat sonrası aktarmalar 8 TL olarak uygulanacak.

Yeni fiyat tarifesi bugünden itibaren toplu taşıma araçlarında uygulanmaya başlandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
