Samsun'da Türkiye'nin en büyük sanayi sitesi dönüşümü devam ediyor

Samsun'da yapımı devam eden ve Türkiye'nin en büyük sanayi sitesi dönüşümden biri olan Toybelen Sanayi Sitesi inşaatının yüzde 82'si tamamlandı.

Kentsel dönüşüm projelerine büyük önem verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir "Tarihe not düşülecek bir dönüşüm gerçekleştiriyor, modern ve deniz manzaralı sanayi sitesini şehrimize kazandırıyoruz" dedi.

Samsun'da her alanda öncü yatırımlara imza atan Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ iş birliğinde hayata geçirilen büyük sanayi dönüşümü projesi devam ediyor. Türkiye'nin deniz manzaralı ilk sanayi sitesi olan Toybelen Sanayi Sitesi inşaatı hızla yükseliyor. 700 dönüm büyüklüğündeki Toybelen Sanayi Sitesi, bin 526'sı sanayi, 82'si ticari tip olmak üzere toplamda bin 608 iş yerinden oluşuyor. İnşaatının yüzde 82' si tamamlanan, tasarımı, işlevselliği ve alt yapısı ile ülkenin en modern sanayi sitesi olacak projenin 2024 yılında bitirilmesi hedefleniyor. Proje tamamlandığında, Canik ilçesinde bulunan Gülsan Sanayi Sitesi esnafı Toybelen'e taşınacak.

Yeni yaşam alanı

Gülsan Sanayi Sitesi'nin bulunduğu alanı Türkiye'nin en büyük sanayi dönüşümüyle boşaltacak Büyükşehir Belediyesi, şehrin çehresini ve vizyonunu değiştirecek doğal yaşam alanı projesinin startını verecek. 650 dönüm büyüklüğündeki Gülsan Sanayi Sitesi, Millet Bahçesi ve Doğupark ile bütünleşerek doğal yaşam alanına dönüştürülecek. 7'den 70'e herkesin mutlu, huzurlu, keyifli ve eğlenceli zaman geçireceği yaşam alanında, cami, 252 dönümlük botanik bahçe, kültür, sosyal, eğitim ve çocuk oyun alanları yer alacak.

Tarihe not düşülecek dönüşüm

Kentsel dönüşüm projelerine büyük önem verdiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Sanayi dönüşümü noktasında Türkiye'ye örnek olacak bir proje Samsun'da gerçekleştiriliyor. Toybelen Sanayi Sitesi projesinin inşaatının yüzde 82'si tamamlandı. Proje takvimi kusursuz şekilde işliyor. Türkiye'nin deniz manzaralı ilk sanayi sitesi Samsun'da yapılıyor. Tarihe not düşülecek bir dönüşüm gerçekleştiriyor, modern ve deniz manzaralı sanayi sitesini şehrimize kazandırıyoruz. Esnafımız 2024 yılında buraya taşınacak. Taşınma işlemi biter bitmez de Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki dönüşümün startını vereceğiz. Sanayi dönüşümüyle esnafımızı modern iş yerlerine kavuştururken Gülsan'ın bulunduğu alanda uygulayacağımız projeyle de halkımıza yepyeni bir yaşam alanı sunacağız" diye konuştu. - SAMSUN