Samsun'da Trafiğe Kayıtlı Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Artış Gösterdi

Samsun'da Trafiğe Kayıtlı Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Artış Gösterdi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı, Haziran 2025 itibarıyla bir önceki yıla göre 41 bin 131 adet artarak 515 bin 60'a ulaştı. En büyük artış motosiklet ve özel amaçlı taşıtlarda kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı, bir önceki yılın haziran ayına göre 41 bin 131 adet (yüzde 8,7) artarak 515 bin 60'a ulaştı.

TÜİK, 2025 Haziran sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları istatistiklerini paylaştı. Verilere göre haziran sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 3 bin 403 adet(yüzde 0,7), bir önceki yılın aynı ayına göre ise 41 bin 131 adet (yüzde 8,7) artarak 515 bin 60'a ulaştı. Samsun, 515 bin 60 adet motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelinde motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,6'sına sahip.

Haziran sonu itibarıyla Samsun'daki toplam 515 bin 60 motorlu kara taşıtının yüzde 48,1'i (247 bin 580 adet) otomobil, yüzde 2,4'ü (12 bin 442 adet) minibüs, yüzde 0,3'ü (bin 656 adet) otobüs, yüzde 17'si (87 bin 712 adet) kamyonet, yüzde 2,3'ü (12 bin 82 adet) kamyon, yüzde 17,1'i (88 bin 55 adet) motosiklet, yüzde 0,2'si (bin 110 adet) özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 12,5'i (64 bin 423 adet) traktörden oluşuyor.

Öte yandan Samsun'da haziran ayında 13 bin 948 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde yüzde 62,5 ile ilk sırada yer alan otomobili yüzde 16,6 ile kamyonet ve yüzde 10,6 ile motosiklet takip etti.

Trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; motosiklet (yüzde 24,1), özel amaçlı taşıtlar (yüzde 13,3) ve otomobil (yüzde 7,7) şeklinde gerçekleşti. Sonuç olarak 2024 Haziran'da 473 bin 929 olan motorlu kara taşıtı sayısı 2025 Haziran sonu itibarıyla 515 bin 60'a yükseldi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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