Haberler

Samsun'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da Eylül 2025'te 526 bin 152 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı, Ekim ayında 3 bin 394 artarak 529 bin 546'ya ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, kentin toplam araç sayısının yüzde 1,6'sı Türkiye genelinden oluşuyor.

Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre artış gösterdi. Eylül 2025 sonunda 526 bin 152 olan toplam araç sayısı, Ekim ayı sonunda 529 bin 546'ya yükseldi. Böylece ilde bir ayda 3 bin 394 araçlık artış yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Ekim ayı motorlu kara taşıtı istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre Samsun'da Eylül sonunda 526 bin 152 olan toplam araç sayısı, Ekim ayında 3 bin 394 artarak 529 bin 546'ya çıktı. Bu rakamın 254 bin 316'sını otomobiller oluşturuyor. Kentte 12 bin 538 minibüs, bin 705 otobüs, 89 bin 089 kamyonet, 12 bin 294 kamyon, 93 bin 524 motosiklet, bin 153 özel amaçlı araç ve 64 bin 927 traktör bulunuyor. Samsun'un Türkiye genelindeki toplam araç sayısı içindeki payı ise yüzde 1,6 olarak kaydedildi.

Açıklanan veriler, Samsun'daki ulaşım yoğunluğunda otomobil ve motosikletlerin başı çektiğini ortaya koyarken, tarımsal faaliyetlerin yoğunluğuna işaret eden traktör sayısının da dikkat çekici bir seviyede olduğu görülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Usta gazetecinin mirasında aile krizi: Vasiyet iptal davası açıldı

Usta gazetecinin mirasında aile krizi: Vasiyet iptal davası açıldı
Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı! YÖK Başkanı tarih verdi

Erdoğan'dan tam destek! Eğitimde köklü değişiklik gelecek yıl başlıyor
Nilsu Berfin Aktaş'ın gizemli aşkı ortaya çıktı

Aylarca sakladığı ilişki gün yüzüne çıktı: İlk fotoğraf geldi
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Usta gazetecinin mirasında aile krizi: Vasiyet iptal davası açıldı

Usta gazetecinin mirasında aile krizi: Vasiyet iptal davası açıldı
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde

Çocukları yıkan haber! Türkiye'nin köklü firması iflasın eşiğinde
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Yanlış duymadınız! Hat-trick yaptı havaalanının ismini değiştirdi

Bu havaalanının ismi değişti! Nedenine şaşıracaksınız
Trafik sigortasında yeni dönem: Engellilere özel indirimli trafik poliçesi başlıyor

Araç sahiplerine müjde! Sigortaya ek indirim geliyor
Altın ve gümüşte 100 milyarlık oyun! 21 şüpheli gözaltına alındı

Altın ve gümüşte 100 milyarlık oyun
Bahçeli yineledi: İmamoğlu'nun duruşması TRT'de canlı yayınlansın

Bahçeli yineledi: İmamoğlu'nun duruşması TRT'de canlı yayınlansın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.