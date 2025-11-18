Samsun'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Arttı

Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre artış gösterdi. Eylül 2025 sonunda 526 bin 152 olan toplam araç sayısı, Ekim ayı sonunda 529 bin 546'ya yükseldi. Böylece ilde bir ayda 3 bin 394 araçlık artış yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Ekim ayı motorlu kara taşıtı istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre Samsun'da Eylül sonunda 526 bin 152 olan toplam araç sayısı, Ekim ayında 3 bin 394 artarak 529 bin 546'ya çıktı. Bu rakamın 254 bin 316'sını otomobiller oluşturuyor. Kentte 12 bin 538 minibüs, bin 705 otobüs, 89 bin 089 kamyonet, 12 bin 294 kamyon, 93 bin 524 motosiklet, bin 153 özel amaçlı araç ve 64 bin 927 traktör bulunuyor. Samsun'un Türkiye genelindeki toplam araç sayısı içindeki payı ise yüzde 1,6 olarak kaydedildi.

Açıklanan veriler, Samsun'daki ulaşım yoğunluğunda otomobil ve motosikletlerin başı çektiğini ortaya koyarken, tarımsal faaliyetlerin yoğunluğuna işaret eden traktör sayısının da dikkat çekici bir seviyede olduğu görülüyor. - SAMSUN