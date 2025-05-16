Samsun'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 508 Bin 377'ye Ulaştı

Samsun'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 508 Bin 377'ye Ulaştı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Samsun'da Nisan 2025 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 508 bin 377 oldu. Nisan ayında kente 15 bin 443 yeni araç kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı Nisan 2025 sonu itibarıyla 508 bin 377'ye ulaştı.

TÜİK'in Nisan ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, Türkiye genelinde bir ayda 191 bin 983 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, bunların yüzde 43,5'ini motosiklet, yüzde 41,9'unu otomobil, yüzde 9'unu kamyonet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Samsun'da ise Nisan ayında 15 bin 443 yeni araç trafiğe kaydedildi. Toplamda ise kentteki motorlu kara taşıtı sayısı 508 bin 377 oldu. Samsun'daki araçların dağılımı şöyle:

244 bin 736 otomobil, 87 bin 133 kamyonet, 85 bin 259 motosiklet, 64 bin 52 traktör, 12 bin 438 minibüs, 12 bin 11 kamyon, bin 657 otobüs ve bin 91 özel amaçlı araç. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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