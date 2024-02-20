Samsun'da Tarım ve Hayvancılık Projeleri Hayata Geçiriliyor

SAMSUN (İHA) – Samsun'da tarım ve hayvancılığın daha da geliştirilmesi adına birçok proje hayata geçiriliyor.

2021 yılında başlayan ve bu yıl içerisinde tamamlanacak olan İsrail Sazanı ile Mücadele Projesi kapsamında 19 Mayıs, Bafra ve Vezirköprü ilçelerindeki 25 üreticiye bin adet çift taraflı boğazlı pinter, 130 adet uzatma ağı ve 2 adet soğuk hava depoları dağıtımı yapıldı. Projenin yüzde 100'ü Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı destekli olmak üzere toplam proje tutarı 918 bin 500 TL olurken, hibe destek tutarı ise 918 bin 500 TL.

Fındık bahçeleri teknik uygulamalarla iyileşiyor

2023 yılında başlayan ve bu yıl içerisinde tamamlanacak olan Fındık Bahçeleri Teknik Uygulamalarla İyileşiyor Projesi kapsamında Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, İlkadım, 19 Mayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme ve Yakakent ilçelerindeki bin dekar alanda 500 fındık üreticisine 5 adet çapa makinesi, 25 adet sırt akülü budama seti, 25 adet motorlu testere, 13 adet sırt atomizörü, 52 adet budama makası, 26 adet budama testeresi, 26 adet fındık bıçkısı, 25 adet kalın dal budama makası, 14 adet baltalı demir orak ve 14 adet uzun ağızlı bel küreği dağıtımı yapıldı. Projenin yüzde 100'ü Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) destekli olmak üzere toplam proje tutarı ve hibe desteği tutarı da 500 bin TL olarak açıklandı.

Baharın İlk Arı Çiçekleri Kanola Projesi

2023 yılında başlayan ve bu yıl içerisinde tamamlanacak olan Baharın İlk Arı Çiçekleri Kanola Projesi kapsamında Havza ilçesindeki 3 bin dekar alanda 68 üreticiye 150 paket kanola tohumluğu dağıtımı yapıldı. Projenin yüzde 75'i Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü destekli olmak üzere toplam proje tutarı 598 bin 278 TL ve hibe desteği tutarı ise 448 bin 662 TL.

Arı Sütü Üretim Projesi

Hayvancılık Genel Müdürlüğünce yürütülen Hayvansal Üretiminin Artırılması Projesi kapsamında Samsun genelinde arı sütü üretim ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla üreticilerin desteklenmesi için hazırlanan Samsun İli Arı Sütü Projesi kapsamında Atakum, Tekkeköy ve 19 Mayıs İlçelerinde arı yetiştiriciliği yapan üç üreticiye arılı kovan, mondrin takımı, süt çerçevesi, derin dondurucu, temel petek, larva transfer kaşığı, renkli amber şişe, kafa lambası, ana arı ızgarası ve güneş enerjisi paneli verildi. Projede verilen ekonomik ve teknik desteğin, arı sütü üreten üç işletme sayesinde en kısa vadede, yani bir yıl içinde ekonomiye geri dönmeye başlayacağı ön görülüyor. Proje için 299 bin TL harcama yapıldı. - SAMSUN