Samsun'da ari işletme sayısı artıyor

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, Samsun'da süt hayvancılığı yapan tüm işletmeleri ari işletme statüsüne almayı amaçladıklarını söyledi.

Bafra ilçesi Sarıkaya Mahallesi'nde bir besiciye ait işletmede yapılan hastalıktan ari işletme çalışması neticesinde brusella laboratuvar sonuçları ve tüberkülin test sonuçları negatif çıktı ve işletme, hastalıktan ari işletmeler için sağlık sertifikası almaya hak kazandı. İşletmeye, hastalıktan ari işletmeler için sağlık sertifikasını Kemal Yılmaz takdim etti.

İl genelinde hastalıktan ari işletme sayısının arttığına dikkat çeken Kemal Yılmaz, "Amacımız ilimizde süt hayvancılığı yapan tüm işletmelerimizi ari işletme statüsüne almaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülkemizde görülen sığır tüberkülozu ve sığır brucellozu hastalıkları ile etkin mücadele edilebilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla Hastalıktan Ari İşletmelerin Desteklenmesi Projesi uygulanmaktadır. Proje, hayvan sağlığı yanında kaliteli ve sağlıklı süt üretilmesi ile ülkemiz süt sektörünün Avrupa Birliği'ne süt ve süt ürünleri ihracatı yapabilmesinin temelini teşkil etmektedir. Hayvanları kayıt altına alınmış, asgari teknik sağlık ve hijyenik şartları sağlanmış, tüberküloz ve brucelloz ile mücadele yönetmelikleri gereğince laboratuvar kontrolleri sonucu bu hastalıkları taşımadıkları belirlenen hayvancılık işletmelerine hastalıktan ari işletmeler denilmektedir. Ari işletme sertifikası alan süt sığırı işletmelerinde 2026 yılı için işletmeye doğum yolu ile katılan her dişi buzağı için 5 bin 600 TL, ilave olarak onaylı süt çiftliklerinde ise her dişi buzağı başına 840 TL destekleme ödemesi yapılmaktadır. Ayrıca süt destekleme prim ödemelerini ari işletme sertifikasına sahip işletmeler 3 katı almaktadır" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı