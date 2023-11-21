Samsun'da Sanayi Bölgelerine Beton Yol Uygulamaları

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen beton yol uygulamalarıyla sanayi bölgelerinin ulaşım altyapısı güçlendiriliyor. Büyükşehir Belediyesi, kentte ekonominin can damarları olan sanayi bölgelerinin tüm alt ve üstyapı ihtiyaçlarını karşılıyor. Sanayi bölgeleri yapılan beton yollarla kaplanıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen beton yol uygulamalarıyla sanayi bölgelerinin ulaşım altyapısı güçlendiriliyor. Bu kapsamda Tekkeköy Sanayi Bölgesi'nde bulunan Örnek Sanayi, 19 Mayıs Sanayi ve İlkadım Sanayi Sitelerinde yapılan beton yol çalışmaları hızla ilerliyor.

Büyükşehir Belediyesi, kentte ekonominin can damarları olan sanayi bölgelerinin tüm alt ve üstyapı ihtiyaçlarını karşılıyor. Sanayi bölgeleri yapılan beton yollarla kaplanıyor. Bu kapsamda yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Tekkeköy ilçesinde bulunan Örnek, 19 Mayıs ve İlkadım Sanayi Sitelerinin yollarını tek tek yenileniyor. Sanayi bölgesinin en işlek noktalarından biri Kutlukent Bulvarı ile Adnan Kahveci Bulvarı'nda tamamlanan çalışmaların ardından 19 metre genişliğindeki Soğullu Caddesi'ndeki beton yol çalışmasında da sona gelindi.

"Ulaşım ağı beton yollarla güçleniyor"

Sanayi bölgelerinin kent ekonomisi için çok önemli olduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun, Karadeniz Bölgesi'nin merkezi konumunda en büyük şehri. Sadece tarihi ve kültürel zenginliğiyle değil aynı zamanda sanayi bölgeleriyle de dikkat çekiyor. İlimizdeki sanayi bölgeleri gerçekleşen üretim ile şehrin ekonomisine güçlü bir katkı sağlıyor. Bizler de bu bölgelerdeki alt ve üstyapı ile ilgili tüm ihtiyaçları hızla karşılamak için çalışıyoruz. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ulaşım ağını daha dayanıklı, daha sağlam beton yollarla kaplıyoruz. Sanayi bölgelerimizin altyapısını güçlendirmek için ekiplerimiz gece-gündüz çalışmaya devam ediyor" dedi.

Yüksek kaliteli beton kullanılıyor

Sanayi bölgesindeki beton yol çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bayır, "Başlatılan çalışmaların devamı niteliğinde sanayi bölgeleri içinde yollarımızdaki çalışmalarımızı hızla tamamlayacağız. Kutlukent Bulvarı'nın kalan bölümünü ve Adnan Kahveci Bulvarı'nı tamamladık. Şimdi de sanayi bölgesinin en geniş caddelerinden Soğullu Caddesi'nde çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca Örnek Sanayi Sitesi'nin girişinde kazalara neden olan yüksek rampalı bir bölüm vardı. Onun eğimini düşürerek daha güvenli, daha konforlu hale getirdik. Hedefimiz Tekkeköy Sanayi Sitesi'ndeki bütün işlerimizi kısa sürede tamamlamak. Burada yüksek kaliteli C 30-37 beton sınıfı kullanılmakta, ayrıca imalatlarımız 20 santimetre kalınlığında çift çelik hasır şeklinde devam etmektedir" diye konuştu.

"Sanayi esnafı memnun"

Yolun yapılmasıyla birlikte rahat bir nefes aldıklarını söyleyen sanayi esnaflarından Ahmet Moral, "Yolumuzun eski hali çok iyi değildi. Şimdi yolumuz yapılıyor. Hem esnaf olarak biz memnunuz hem de müşterilerimiz memnun kalacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Bir diğer esnaf Selim Karaduman ise "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'den Allah razı olsun yolumuz çok güzel yapılıyor. Böyle bir hizmet verdikleri için kendilerine teşekkür ederiz. Yolumuz şimdi konforlu ve rahat oldu" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 20 yıldır bu bölgede esnaflık yaptığını söyleyen Ersan İlhan da "Yolumuzun eski hali çok kötüydü. Eskisi hali ile şimdi ki yolu kıyaslamak mümkün değil. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu. - SAMSUN