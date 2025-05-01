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Samsun'da Orman Köylüleri Defne Yaprağı ile 16,5 Milyon TL Gelir Elde Edecek

Samsun'da Orman Köylüleri Defne Yaprağı ile 16,5 Milyon TL Gelir Elde Edecek
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Samsun'da orman köylüleri, bu yıl ürettikleri 1.965 ton defne yaprağından 16,5 milyon TL'den fazla gelir elde etmeyi bekliyor. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, orman köylülerini desteklemek için çeşitli programlar yürütüyoruz.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da orman köylüleri, bu yıl ürettikleri bin 965 ton defne yaprağından 16,5 milyon TL'den fazla gelir elde edecek.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Samsun'da orman köylülerini desteklemek adına çeşitli programlar yürütüyor. Bu kapsamda ormanlardaki tıbbi ve aromatik bitkiler de gerekli izinler dahilinde orman köylülerine gelir kapısı oluyor.

Yaklaşık 25 bin dekar defne ormanı olan Samsun'da yıllık yaklaşık bin 500 ton üretim yapılmakta ve köylüye 16,5 milyon TL gelir sağlıyor. Müdürlük, 2025 yılında Samsun'da orman köylülerinin bin 965 ton defne üretimi yapacağını tahmin ediyor.

Öte yandan müdürlük tarafından defne ormanlarının bakım ve büyütme çalışmaları da devam ediyor. Ormanlarda doğal olarak yetişen defne ve tıbbi aromatik bitkiler geliştirilerek ekonomiye kazandırılıyor. Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü ormancılık faaliyetleri yürüttüğü sahalarda doğal olarak yetişen defne sahalarının rehabilitasyonun yapılarak geliştirilmesi, zenginleştirilmesi ve ekonomiye kazandırılması için çalışmalarını sürdürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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