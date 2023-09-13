Samsun'da Liflik Kenevirin Makineli Hasadı Başladı

SAMSUN'da toplam 2 bin 733 dekar alanda üretilen liflik kenevirin, Vezirköprü ilçesinde makineli hasadına başlandı. Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun, kenevir sanayisi ve üretimi konusunda ülkemizin lokomotifi olacak dedi.

Samsun'da, 29 Eylül 2016'da yayınlanan 'Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik' kapsamında kenevir üretimine başlandı. 2023 yılı itibarıyla 2 bin 733 dekar alanda lif ya da tohum için Havza, Ladik, Vezirköprü ve Bafra ilçelerinde 155 üreticiyle üretimi yapılıyor. Vezirköprü ilçesinde gerçekleştirilen 'Liflik Kenevirde Makineli Hasat Töreni'ne Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ümit Çetinkaya, muhtarlar, kooperatif, oda ve birlik başkanları ile üreticiler katıldı.

'AR-GE ÇALIŞMALARI VE ÜRETİMLERİMİZ SÜRÜYOR'

Tarımın sanayiye dayandırıldığında üretici, şehir ve ülkeye katkı sağlayacağını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Daha önceki yıllarda sanayiyle bütünleşmemesi nedeniyle kenevirin ekiminde artış sağlanamamıştı. Dolayısıyla 2019 ve 2020 yılında üretilen kenevirin değerlendirilememesi nedeniyle, 2021 yılında üretim düşmüştü. 2022 yılında ise kenevirin tekstilde kullanılmasıyla ilgili Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrika kuruldu ve bu fabrika sözleşmeli üretime geçti. 2023 yılı içerisinde 2 bin 737 dekar alanda ekim yaptırdık. Bugün de Vezirköprü Narlısaray'da bu ürünün hasadını yapıyoruz. Buradaki üretim amacımız, tekstilde kullanılacağı için daha çok life yönelik. Bunun yanında gerek 19 Mayıs Üniversitesi, gerekse Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tohum konusunda Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede üretimlerimiz de devam ediyor. Daha önceden belirlediğimiz hedef doğrultusunda Samsun, kenevir konusunda hem sanayide hem üretimde ülkemizin lokomotifi olacak. En fazla ve en karlı üretimi de Vezirköprü'de yapacağız diye konuştu. (DHA)