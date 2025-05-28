Samsun'da Kurban Pazarı Bayram Öncesi Canlandı

Samsun'da Kurban Pazarı Bayram Öncesi Canlandı
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Samsun'un Canik ilçesindeki kurban pazarı, bayram öncesi satıcıların yüzünü güldürdü. Küçükbaş hayvanların 15-20 bin TL, büyükbaşların ise 80-300 bin TL arasında alıcı bulduğu pazarda, fiyatların her bütçeye uygun olduğu ifade edildi.

Samsun'un Canik ilçesinde kurulan kurban pazarı, bayram öncesi hem satıcının hem alıcının yüzünü güldürdü. Bayrama sayılı günler kala pazardaki birçok besici, getirdikleri hayvanların büyük bölümünü sattıklarını belirtti.

Küçükbaş kurbanlıkların 15 ile 20 bin TL, büyükbaşların ise 80 ile 300 bin TL arasında alıcı bulduğu pazarda, fiyatların her bütçeye uygun olduğu ifade edildi.

"7 günde 20 hayvan sattım"

30 büyükbaş hayvanla pazara gelen besici Mürsel Şahin, satışlardan memnun olduğunu belirterek, "6 gündür buradayım. 30 hayvan getirdim, elimde sadece 10 kaldı. Daha bayrama 7-8 gün var, hepsini satarım diye umuyorum. Hayvanlarım 500-600 kilo arasında, fiyatları da 170 bin TL ile 300 bin TL arası. Allah herkesin işini rast getirsin" dedi.

"Fiyatlar uygun, satışlar iyi"

Ahmet Mısırcı da fiyatların makul seviyelerde olduğunu vurgulayarak, "5-6 hayvanım kaldı. Bayrama kadar biter. 250 kiloluk hayvanlar 150-160 bin TL, dişiler ise 80-100 bin TL arası. Kurban fiyatları aşırı değil, vatandaş bütçesine göre hayvan bulabiliyor" şeklinde konuştu. Pazardaki yoğun ilgiden memnun kalan Celal Payze ise, "Durum gayet iyi. Kendi kapımda büyüttüğüm hayvanları sattım. Koyunları 15-20 bin TL'ye verdik. Yaklaşık 100 koyun, 25-30 da büyükbaş sattık. Bu sene bereketli geçti" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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