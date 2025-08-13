Samsun'da Konut Satışları Yüzde 20 Artış Gösterdi

Güncelleme:
TÜİK verilerine göre, Samsun'da 2025 Temmuz ayında konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 artışla 2 bin 885'e ulaştı. Türkiye genelinde ise toplam konut satışı 142 bin 858 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Samsun'da 2025 yılı Temmuz ayında konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20'lik bir artış gösterdi.

TÜİK, 2025 Temmuz ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde Temmuz ayında toplam 142 bin 858 konut satılırken, Samsun'da bu rakam 2 bin 885 olarak kaydedildi. 2024 yılının Temmuz ayında ise Samsun'da 2 bin 398 konut satışı gerçekleşmişti. Bu veriler, kentteki konut piyasasının hareketli seyrini koruduğunu gösteriyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
