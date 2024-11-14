Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Karnabahar ve Brokoli Fiyatları Yükseldi

Samsun'da Karnabahar ve Brokoli Fiyatları Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bafra Ovası'nda hasadına başlanan karnabahar ve brokolinin fiyatları aşırı yağışlar nedeniyle rekolte düşüklüğü ile birlikte artış gösterdi. Karnabaharın kilosu 50, brokolinin kilosu ise 100 liradan satılıyor.

Samsun'un Bafra Ovası'nda hasadına başlanan karnabaharın kilosu 50, brokolinin ise 100 liradan alıcı buluyor.

Bafra Ovası'nda 17 bin dönüm arazide karnabahar ve 6 bin dönüm arazide brokoli ekimi yapıldı. Aşırı yağışlar nedeniyle su altında kalan kışlık sebze alanlarında rekolte düştü, fiyatlar yükseldi. Üründen memnun olmayan üreticinin yüzünü yüksek fiyatlar güldürdü.

"Bunlar altın gibi"

Karnabahar ve brokolinin bu sezon altın gibi olduğunu belirten üretici Mehmet Bilgiç, "Bu sene karnabahar ve brokoli fiyatları çok güzel. Ama ovayı su bastığı için rekolte düşük. Ürün az olduğundan biraz pahalı. İleride daha da pahalanacağını düşünüyorum. Şu anda karnabaharın kilosu 40 lira ile 50 lira arasında, brokolinin kilosu ise 100 lira. Rekoltenin düşmesinden dolayı ürün karaborsa. Şu anda talep zamanı ama ürün yok. Aşırı yağışlar ovayı vurdu. Su vurmayan yerlerde de rekolte eskisi gibi değil. Şu karnabahar 3-4 kilo olması lazım, 1 kilo, 500 gram geliyor. Bunları geçen yıllarda tarladan hiç almıyorduk. Şu anda bunlar altın gibi. Aşırı yağışlardan dolayı ürünlerde kalite yok. Yağış olduğu zaman buralar deniz gibi oldu. O yüzden ürünler ve verim iyi olmadı ama fiyatlardan memnunuz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi! O suç artık ön ödeme kapsamında

 Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi

Karısını kemerle boğdu! Gözyaşlarıyla teslim oldu

 Buca Belediyesi'ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı

İlçe çöplerle kaplıyken başkan yardımcısı canlı yayın açıp fal baktı
Kartlı ödemelerde yeni nesil yazarkasa zorunluluğu yarın başlıyor

Kartlı ödemelerde yeni dönem başlıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

BİNGÖL'DE DEPREM! 13 Kasım Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kaç yaşında ve nereli? 15 Kasım Cuma Antalya hava durumu | Antalya'da hava nasıl olacak? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 15 Kasım Cuma Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 14 KASIM | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? 14 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 14 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 14 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Brawl Stars bakım molası ne zaman biter 2024? 14 Kasım Brawl Stars ne zaman açılacak? Anadolu Parsı fotokapan görüntüleri! Anadolu Parsı nerede görüldü, Türkiye'de nesli tükendi mi? 13 yaşında ölen AIDS hastası kız çocuğu olayı nedir? 13 yaşındaki kız çocuğu nasıl öldü? ALTIN YÜKSELECEK Mİ? Altın ne zaman yükselecek? 14 Kasım altın piyasasında son durum!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.