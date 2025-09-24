Samsun'da İhracat Kapasitesini Artıracak Yeni Şirket Kuruluyor

Samsun'un ihracat kapasitesini artırmak ve yerli firmaların dünya pazarlarına açılmasını kolaylaştırmak amacıyla özel statülü "Sektörel Dış Ticaret Sermaye Şirketi" kuruluyor.

Samsun'un ihracat kapasitesini artırmak ve yerli firmaların dünya pazarlarına açılmasını kolaylaştırmak amacıyla özel statülü Sektörel Dış Ticaret Sermaye Şirketi kurulmasıyla ilgili bilgilendirme toplantısı, Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi. Samsun Valiliği'nden toplantıyla ilgili yapılan açıklamada, şirketin küçük ve orta ölçekli işletmelerin yurt dışı pazarlara birlikte açılmalarını sağlayacağı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KDV iade süreçlerinde sağlanan avantajlarla firmalar finansal yükten kurtulacak, ihracat gelirleri daha hızlı tahsil edilerek işletmelerin nakit akışına doğrudan katkı sağlanacak. Ticaret Bakanlığı'nın ihracata yönelik teşviklerine daha kolay erişim, yurt dışı fuarlardan marka tanıtımına kadar birçok alanda sağlanan hibe ve desteklerden Samsun iş dünyası etkin biçimde yararlanacak. İhracat artışı ile üretim ve istihdam büyüyecek, otomotiv yan sanayii, savunma sanayii ve medikal sektörlerinde ihracat artırılacak, sanayi, tekstil, mobilya, tarım ve gıda sektörlerinde iş gücü talebinde artış sağlanacak."

Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlık ettiği toplantıda; Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, ASKON Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru, SAMGİAD Başkanı Aytekin Demir, ASRİAD Samsun Şube Başkanı Tuncay Bulut, MİLAD Samsun Şube Başkanı Berkay Erkan, ORKASİFED Samsun Şube Başkanı Mehmet Akif Koçak, MÜSİAD Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Barış Kadir Yalçın ve SAMİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Moral Ergin hazır bulundu. - SAMSUN