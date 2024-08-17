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Samsun'da Haziran Ayında En Çok Nakdi Kredi Kullanıldı

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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre Samsun'da Haziran ayında 127 milyon 478 bin TL kredi kullanılırken, Karadeniz Bölgesi'ndeki iller arasında en çok nakdi kredinin kullanıldığı il Samsun oldu.

SAMSUN (İHA) – Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre Samsun'da Haziran ayında 127 milyon 478 bin TL kredi kullanılırken, Karadeniz Bölgesi'ndeki iller arasında en çok nakdi kredinin kullanıldığı il Samsun oldu.

TBB, yeni finansal istatistikleri açıkladı. Açıklanan son verilere göre ülke genelinde bireysel kredi veya kredi kartı borcunu ödememiş gerçek kişi sayısı yılın ilk 6 ayında 1 milyon 184 bin 269 kişi oldu. Türkiye genelinde finansman şirketlerince kullandırılan kredilerin yüzde 57,9'u otomobil kredisi olarak gerçekleşti. Samsun ise Haziran'da kamu ve özel bankalardan kullanılan 127 milyon 478 bin TL'lik kredi ile Karadeniz'deki 17 il arasında birinci sırada yer aldı.

En çok nakdi kredi Samsun'da

Samsun'da 52,7 milyonu kamu 74,7'si özel banka olmak üzere toplam 127 milyon 478 bin TL kredi kullanıldı. Samsun'un yanı sıra bölgedeki illerden Amasya'da 14,4'ü kamu 13,5'i özel banka olmak üzere 28 milyon 16 bin TL kredi kullanıldı. Sinop'ta 7,2'si kamu 5,7'si özel banka olmak üzere toplam 13 milyon 16 bin TL kredi kullanıldı. Tokat'ta 20,3'ü kamu 15,6'sı özel banka olmak üzere toplam 36 milyon 25 bin TL kredi kullanıldı. Ordu'da 22,9 milyon TL kamu ve 25,05 milyon TL özel bankalardan olmak üzere toplam 48 milyon 32 bin TL kredi kullanıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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