Samsun'da Hayvancılık ve Bitkisel Üretim Destekleri Artıyor

Samsun İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Bekir Karaosmanoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren hayvancılık ve bitkisel üretime yönelik desteklemeler rakamları hakkında açıklamalarda bulunarak, artışlara gidildiğini belirtti.

2024-2026 yıllarında yapılacak hayvancılık desteklemelerine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2025'ten itibaren yürürlüğe girdi. Buna göre, 14 Eylül 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan karar kapsamında 2025 yılında uygulanacak destekleme rakamları yeniden belirlendi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Bekir Karaosmanoğlu, hayvancılık desteklerinde önemli artışlara gidildiğini belirterek, buzağı desteğinin bin 400 lira, malak desteğinin 2 bin 800 lira, kuzu ve oğlak desteğinin ise 300 lira olarak uygulanacağını söyledi. Karaosmanoğlu, "Çoban desteği 81 bin lira, arılı kovan desteği üye üreticilerde 140 lira, üye olmayanlarda 100 lira oldu. İpek böceği üreticilerine kilogram başına bin 100 lira, tiftik üreticilerine ise 160 lira destek ödenecek. Ayrıca hayvan tanımlama araçları ile bazı aşı bedelleri de destek kapsamına alındı" dedi.

Bitkisel üretime yönelik desteklemeler

2025-2027 yıllarında yapılacak bitkisel üretime yönelik desteklemeler ile diğer bazı tarımsal desteklemelere ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre bitkisel üretim desteklerine ilişkin düzenlemeler ise 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.

İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Bekir Karaosmanoğlu, "Yapılan değişiklikle 2026 üretim yılı için destek katsayı değeri, bu yıla göre yüzde 27 artırılarak dekara 310 lira olacak. Genç ve kadın çiftçilere kapalı ortam üretiminde ilave destek sağlanacak. Organik tarım desteğinde, 1. derece tarımsal amaçlı üretici örgütlerine üye çiftçilere, destek katsayısının yüzde 25'i oranında ilave destek sunulacak. Tarım danışmanlığı desteği yüzde 17,5 arttırılarak, 345 bin 450 liraya çıkarıldı. Soya üretiminde yerli sertifikalı tohum kullanan çiftçilere ek destek ödenecek. Yulaf, çavdar ve tritikale ürünlerinde dane üretimi destek kapsamına alınırken, dane mısır da ikinci kategoriye yükseltildi. Organomineral gübre desteği artırılırken biyolojik ve biyoteknik mücadele desteğinde de yüzde 21 artış yapıldı" ifadelerine yer verdi.

Karaosmanoğlu ayrıca, su kısıtı bulunan havzalarda dane mısır ve patates ekimine destek verilmeyeceğini, gerçeğe aykırı beyanlarda bulunan üreticilerin ise destek ödemelerinden yararlanamayacağını ad sözlerine ekledi. - SAMSUN