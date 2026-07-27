Samsun’da 2026 Yılı Fındık Rekolte Tahmini İçin Arazi Çalışmaları Tamamlandı

Samsun'da 2026 yılı fındık rekolte tahminine yönelik arazi çalışmaları tamamlandı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, il genelindeki fındık üretim potansiyeli komisyon tarafından değerlendirilerek 2026 yılı rekolte tahmini belirlendi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz başkanlığında oluşturulan 2026 Yılı İl Fındık Rekolte Tahmini Komisyonu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ulusal Fındık Konseyi, TMO Samsun Başmüdürlüğü, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Karadeniz İhracatçı Birliği, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ile Çarşamba Ziraat Odası temsilcileri ve teknik personelin katılımıyla çalışmalarını tamamladı. 21 Temmuz'da sona eren arazi çalışmaları kapsamında, Samsun'un fındık üretimi yapılan 13 ilçesinde belirlenen bahçelerde sayım ve değerlendirmeler gerçekleştirilerek il genelinin rekolte tahmini oluşturuldu.

Samsun'da 1 milyon 250 bin 729 dekar alanda 50 bine yakın üretici

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kemal Yılmaz, Samsun'da yaklaşık 1 milyon 250 bin 729 dekar alanda 50 bine yakın üreticinin fındık yetiştiriciliği yaptığını belirterek, fındığın hem il hem de ülke ekonomisi açısından stratejik öneme sahip bir ürün olduğunu ifade etti. Yılmaz, "Fındık ilimiz ve bölgemiz için en önemli tarımsal ürünlerden biridir. Bu nedenle rekolte çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da 13 ilçemizde arazi çalışmalarımızı tamamlayarak, komisyonumuzun değerlendirmeleri sonucunda 2026 yılı Samsun ili fındık rekolte tahminini belirledik. Üreticilerimiz için bereketli, verimli ve kazançlı bir hasat sezonu diliyor, ülkemizin fındık ihracatında da başarılı bir yıl geçirmesini temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı