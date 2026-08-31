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TETSİAD'dan Samsun Valisi'ne Ev Tekstili ve Yatırım Ziyareti

TETSİAD'dan Samsun Valisi'ne Ev Tekstili ve Yatırım Ziyareti
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Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) yönetimi, Samsun Valisi Orhan Tavlı ile görüşerek ev tekstili sektörünün gelişimi, kamu-sektör iş birliği ve yatırım odaklı projeleri ele aldı. Heyet, görüşmenin ardından Samsun Tanıtım Merkezi ve İstiklal Meydanı'nı ziyaret ederek kentin turizm ve kültür değerlerini inceledi.

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) yönetimi, Samsun Valisi Orhan Tavlı ile bir araya gelerek ev tekstili sektörünün gelişimi, kamu-sektör iş birliği ve yatırım odaklı projeleri görüştü.

TETSİAD Başkanı Murat Şahinler, TETSİAD Başkan Yardımcısı ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Kadir Beytekin ile yönetim kurulu üyeleri, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, ev tekstili sektörünün ulusal ve uluslararası pazarlardaki konumu, sektörün gelişimini destekleyecek çalışmalar ve Samsun'un yatırım potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik iş birliği imkanları ele alındı.

Kamu ve sektör arasında iş birliği vurgusu

Ziyarette, sektör temsilcileri ile kamu kurumları arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesinin, yeni yatırım ve ortak proje imkanlarının geliştirilmesi açısından önemine dikkat çekildi. İlgili kurum ve kuruluşlarla yürütülebilecek ortak projelerle kurumsal bağların güçlendirilmesi, sektörel standartların yükseltilmesi ve işletmelerin rekabet gücünü artıracak kurumsal altyapının desteklenmesi konuları değerlendirildi. Görüşmede ayrıca sektör paydaşları arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılmasının, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve sektörün daha güçlü bir yapıya kavuşması açısından önemli olduğu ifade edildi.

Samsun'un tanıtım ve yatırım değerlerine ziyaret

TETSİAD heyeti, Vali Tavlı ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından Samsun'un tarih, kültür ve turizm değerlerinin tanıtımına katkı sağlayan Samsun Tanıtım Merkezini ziyaret etti. Heyet daha sonra, İstiklal Madalyası'ndan ilham alınarak kente kazandırılan İstiklal Meydanı'nı gezdi. Ziyaretin, Samsun'un sanayi ve ticaret kapasitesinin yanı sıra kentin sahip olduğu turizm, kültür ve tanıtım değerlerinin ekonomik potansiyelinin değerlendirilmesi açısından da önem taşıdığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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