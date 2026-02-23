Samsun'da orman üretiminden 1,7 milyar TL katkı

Samsun'da 1 yılda 548 bin 526 m3 endüstriyel odun üretildi. Üretilen bu odunlardan toplam 1 milyar 759 milyon 149 bin TL katkı sağlandı.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Üretimi ve Geliştirme Projesi kapsamında Samsun'da 653 bin m3'lük endüstriyel odun üretim programı bulunuyor. Bu programın 2025 yılında yüzde 84'ü, yani 548 bin 526 m3'ü gerçekleştirildi. 821 bin m3'lük dikili damga programının ise gerçekleşme oranı yüzde 94 seviyesine (774 bin 241 m3) ulaştı.

İl genelinde program dahilinde gerçekleştirilen 548 bin 526 m3 endüstriyel odun üretiminden Alaçam İşletme Müdürlüğünde 180 milyon 988 bin TL, Bafra İşletme Müdürlüğünde 346 milyon 216 bin TL, Kavak İşletme Müdürlüğünde 298 milyon 165 bin TL, Samsun İşletme Müdürlüğünde 381 milyon 817 bin TL ve Vezirköprü İşletme Müdürlüğünde 551 milyon 961 bin TL olmak üzere toplam katkı miktarı 1 milyar 759 milyon 149 bin TL olarak kayıtlara geçti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı