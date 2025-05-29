Samsun'da Çiftçilere Sera Naylonu Desteği

Tarım ve Orman Bakanlığının "Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Samsun'da örtü üretimi yapan 191 çiftçinin sera naylonları yenilendi.

Samsun'da proje kapsamında örtü altı üretimi yapan ve örtüsü afetlerden zarar gören, yırtık, yamalı, eksik ve sera üst örtüsü ekonomik ömrünü tamamlamış 191 üreticiye sera naylonu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törende, toplam bütçesi 5 milyon 376 bin olan projeye Bakanlığın 2 milyon 500 bin lira katkı verdiğini söyledi.

Samsun'da 2025 yılı örtü altı varlığının 2 bin 559 dekar olduğunu belirten Sağlam, "Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında örtü altı üretimi yapan ancak örtüsü afetlerden zarar görmüş, yırtık, yamalı, eksik ve sera üst örtüsü ekonomik ömrünü tamamlayıp müracaat eden üreticilere sera naylonu desteği sağlanmıştır. Proje kapsamında son 2 yılda 346 üreticimize ait 350 dekar seranın naylon örtüleri yenilenmiştir." dedi.

Sağlam, Alaçam'da 5, Canik'te 4, Yakakent'te 2, 19 Mayıs'ta 10, Salıpazarı'nda 4, Havza'da 1, Bafra'da 30, Terme'de 49, Vezirköprü'de 29, Çarşamba'da 50 olmak üzere 191 üreticiye 50 ton sera naylonu teslim edildiğini vurgulayarak, "Aynı zamanda bu yıl 25 üreticiye yüzde 50 hibeli sera desteği verilecek olup, seracılarımıza desteğimiz devam edecektir. Bu projemizin ise toplam bütçesi 17 milyon 500 bin liradır. Sera yapımı ve sera örtüsü için de bu yıl 216 seracımıza 20 milyon liralık bütçe ile desteğimiz devam edecektir. " ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından üreticilere sera naylonları teslim edildi.