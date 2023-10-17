Samsun'da Çiftçilere 10 Ton Gübre Desteği Verildi

Samsun'da Canik Belediyesi tarafından çiftçilere 10 ton gübre desteği verildi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "İlçemizin bereketli topraklarında, verimlilik seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız" dedi.

Canik Belediyesi tarafından Adnan Menderes Demokrasi Meydanı'nda gübre dağıtım töreni düzenlendi. Gübre dağıtım programında, özel olarak üretilen buğday altı gübreler çiftçilere teslim edildi.

Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam yaptığı konuşmada, "Buğday olmazsa olmaz ürünlerimizden bir tanesidir. İlimizde 2022 yılı içerisinde toplam 987 bin dekar alanda 327 bin ton gibi bir buğday rekoltemiz var. İl genelinde 335 kilogram ortalama olmasına rağmen Canik'te bu oran 239 kilogram dekara düşmektedir. Bu da özellikle buğday alanlarımızı daha yüksek geçiş bölgesinde olmasında dolayıdır. Sadece buğday ekilen yerlerde toprak analizleri yapılarak buğday ve gübre desteği verilerek çiftçilerimiz desteklenmektedir" ifadelerini kullandı.

"Verimlilik seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ise "Tarımsal üretim, ekonomik kalkınma konusunda büyük bir öneme sahip olduğu gibi, yeni istihdam alanları oluşturma noktasında da önemli bir rol üstlenmektedir. Verimli toprak yapısıyla bir tarım coğrafyası olan Canik'te, çiftçi kardeşlerimizin daha çok üretim yapması, hemşehrilerimizin yeni tarımsal üretimler yapmalarını teşvik etmek amacıyla, toprak analiz çalışmalarımız da dahil olmak üzere, çiftçilerimize yönelik yüzde yüz destek verdik ve vermeye de devam ediyoruz. 2022 yılında düzenlediğimiz iki ayrı destek programıyla ilçemizdeki üretici kardeşlerimize toplam 15 buçuk ton gübre, 25 ton ise sertifikalı buğday tohumu desteği verdik. Bugün ise ilçemizde buğday üretimi gerçekleştiren çiftçilerimize, toprak yapısına ve buğday üretimine uygun olan toplam 10 ton buğday altı DAP gübre desteği veriyoruz. Canik Belediyesi olarak verdiğimiz gübre desteğiyle hem hasat zamanı çiftçi kardeşlerimizin yüzünü güldürecek hem de ilçemizin bereketli topraklarında, verimlilik seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız. İnşallah, ilerleyen süreçlerde çiftçilerimize daha çok destek verecek, sürdürülebilir tarım prensiplerimiz doğrultusunda, Canik'imizin tarımsal üretimdeki verimliliğini arttıracak, gelecek nesillerimize verimli ve sağlıklı bir toprak miras bırakmak için yeni projelerimizi bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"İnşallah bu çalışmalar çiftçilerimiz daha müreffeh bir hayata ulaşmasını sağlar"

Canik Kaymakamı Vehbi Bakır de "Yerel yönetimimizin çiftçilerin yanında yer alması, onları desteklemesi, onları daha bilinçli ve planlı üretime teşvik etmesi bizi mutlu etmiştir. Hem il müdürümüzün hem de belediye başkanımızın konuşmalarında bu işin evveliyatının olacağı gibi geleceğinin de olacağına inanıyorum. İnşallah bu çalışmalar çiftçilerimizin daha müreffeh bir hayata ulaşmasını sağlar" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından çiftçilere gübreler dağıtıldı. - SAMSUN