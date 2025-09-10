Samsun'da Çeyrek Altın Yerine Gram Altın Tercihi

Samsun'da vatandaşlar çeyrek altın yerine gram altını tercih ediyor.

İlkadım ilçesinde baba mesleğini sürdüren kuyumcu İsmet Saraç, artık gram altının talep gördüğünü söyledi. Altın fiyatlarının tamamen dış siyasetten etkilendiğini kaydeden Saraç, "Şu anda piyasada bir hareketlilik var. Altının ani yükseliş ve düşüşlerinde halkın da etkisiyle hareketlenme oluyor ama beklenen yoğunluk yok. Altının yükselişi tamamen dış siyasete dayanıyor. Savaşlar ve diğer gelişmeler fiyatları etkiliyor. Altının nereye gideceğini biz de korkuyla bekliyoruz" dedi.

Yaklaşık 5 yıldır vatandaşların gram altına yöneldiğini aktaran Saraç, "Vatandaşın en çok talebi gram altına. Uzun süredir zirvesini koruyor. Eskiden düğünlerde çeyrek ya da yarım altın tercih edilirken, artık gram altın ön plana çıktı" diye konuştu.

Güncel altın fiyatları hakkında da bilgi veren Saraç, "Gram altın 4 bin 930 lira civarında, çeyrek altın 7 bin 900 lira, yarım altın 15 bin 800 lira, tam altın 31 bin 800 lira, Ata lira ise 33 bin lira civarında seyrediyor" şeklinde konuştu. - SAMSUN