Samsun'da Büyükbaş Hayvanların Kimliklendirilmesi İçin Protokol İmzalandı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Samsun Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında, büyükbaş hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla 'küpeleme yetki devri protokolü' imzalandı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen imza törenine, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ömer Baykut, müdür yardımcısı, şube müdürü ve teknik personeller katıldı.

Protokol kapsamında, Samsun Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği personeline, "Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Türkvet Sistemine Kayıt Edilmesi, Büyükbaş Hayvan Irkları ve Küpe Uygulaması" konularında, Türkvet İl Sistem Sorumlusu Veteriner Hekim Dr. Ali Serdar tarafından eğitim verildi.

Yapılan protokol ile Samsun ili sınırları içerisinde bulunan manda hariç tüm büyükbaş hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması yetkisi Samsun Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne devredildi. Yetki devri, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği, Veteriner Biyolojik Ürün ve Hayvan Tanımlama Araçlarının Bedelleri ile Uygulama Ücretlerinin Tahsiline İlişkin Tebliğ ve her yıl yayımlanan Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi doğrultusunda gerçekleştirildi.

Başvuru ve uygulama süreci

Yetki devri kapsamında, 2025 yılı sonuna kadar Samsun Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, yeni doğan sığır cinsi hayvanları kulak küpesi ile kimliklendirecek ve kayıt altına alacak. Ayrıca düşen kulak küpeleri de yeniden takılacak. Hayvan yetiştiricileri, yeni doğan buzağılarını küpeletmek için 28 Şubat 2025 tarihinden itibaren Samsun Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne ait "Alo Küpe Hattı"nı arayarak taleplerini iletebilecek. Bu hatta ulaşılamaması durumunda muhtarlıklara veya il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bilgi verilebilecek. Birlik ekipleri, protokol gereği işletmeleri ziyaret ederek yeni doğan buzağılara küpeleme işlemini gerçekleştirecek ve kayıtları 10 gün içinde TÜRKVET sistemine işleyecek. Ücretlendirme konusunda, yetiştiricilerden herhangi bir şekilde elden para alınmayacak olup, küpe ücretleri yetiştiricilere sağlanan desteklerden kesilecek.

"Daha sistemli hale gelecek"

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Bu protokol ile Samsun'da büyükbaş hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması daha sistemli hale gelecek. Üreticilerimizin yeni doğan buzağılarını zamanında kayıt altına alarak hayvan hastalıklarıyla mücadeleye destek vermelerini bekliyoruz. İlimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - SAMSUN