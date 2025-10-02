Samsun'da Balıkçı Esnaflarına Denetim Yapıldı

Samsun Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, ilçedeki balıkçı esnaflarını denetledi.

Denetimlerde balıkların av şartlarına uygunluğu incelendi. Yetkililer, insan sağlığını tehdit edecek veya av yasağını ihlal eden herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını açıkladı.

Yasalara göre avlanmada balık boylarının; palamut 25 cm, barbun 13 cm, hamsi 9 cm, istavrit 13 cm ve mezgit 13 cm olması gerekiyor. - SAMSUN