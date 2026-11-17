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Samsun'da tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve üreticilerin maliyet yükünü azaltmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 61 üreticiye yaklaşık 99 bin metrekare sera naylonu desteği sağlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının katkılarıyla yürütülen "Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında gerçekleştirilen destekle, örtüsü doğal afetler nedeniyle zarar gören, yıpranan veya ekonomik ömrünü tamamlayan seraların yenilenmesi hedefleniyor. Destekten metal ve ahşap konstrüksiyona sahip ticari üreticiler yararlanıyor. Samsun'un 2026 yılı örtü altı üretim varlığı toplam 2 bin 552 dekar olarak kayıtlara geçerken, bu alanın 115 dekarını alçak tüneller, 2 bin 234 dekarını yüksek tüneller, 203 dekarını ise plastik seralar oluşturuyor.

18 ton sera naylonu teslim edilecek

2026 yılı çalışmaları kapsamında 61 üreticiye yaklaşık 99 bin metrekare, başka bir ifadeyle 18 ton sera naylonu teslim ediliyor. Projenin toplam bütçesi 2 milyon 733 bin 840 TL olarak belirlenirken, bu tutarın 1 milyon 366 bin 920 TL'si Bakanlık tarafından karşılanıyor. Proje, Bakanlık ve üreticilerin yüzde 50'şer katkısıyla yürütülüyor.

Son 3 yılda 407 üreticiye destek

Sera naylonu desteğinin önceki yıllarda da sürdürüldüğü, son 3 yılda 407 üreticinin toplam 350 dekar serasının naylon örtüsünün yenilendiği bildirildi. 2024 ve 2025 yıllarında ise 346 üreticiye toplam 86 ton sera naylonu teslim edildi.

9 ilçedeki üreticiler destekten yararlanıyor

2026 yılı kapsamında sera naylonu desteği sağlanan ilçeler ve üretici sayıları şöyle:

Bafra: 19 üretici, Çarşamba: 21 üretici, Vezirköprü: 7 üretici, Terme: 4 üretici, Salıpazarı: 3 üretici, Canik: 2 üretici, Alaçam: 1 üretici, Atakum: 1 üretici, 19 Mayıs: 1 üretici.

Yürütülen projelerle üreticilerin emeğinin korunması, sera altyapısının güçlendirilmesi ve Samsun'da örtü altı tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı