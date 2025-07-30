Samsun'da 2025'te 65 Bin Ton Balık Üretimi Planlanıyor

Samsun'da deniz, iç sular ve yetiştirme merkezleri olmak üzere 2025 yılında toplam 65 bin 658 ton balık üretimi planlanıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü su ürünleri üretim planlaması kapsamında 2025 yılında Samsun'da denizlerden 25 bin ton çaça, 21 bin ton hamsi, 5 bin ton istavrit, 2 bin 100 ton mezgit ve bin 500 ton palamut üretimi, iç sularda 35 ton kefal, 50 ton sazan, 10 ton sudak, 3 ton turna ve 200 ton İsrail sazanı üretimi, denizdeki su ürünleri yetiştiriciliği tesislerinde 5 bin 390 ton Türk somonu, 800 ton levrek üretimi, iç sulardaki su ürünleri yetiştiriciliği tesislerinde ise 3 bin 450 ton alabalık ve bin 110 ton Türk somonu üretimi olmak üzere toplam 65 bin 658 ton balık üretilmesi öngörülüyor.

Bunun yanı sıra 2026'da çaça üretiminin 22 bin tona, 2027'de 21 tona düşmesi planlanıyor. Hamsi üretiminin 2026'de bin ton düşüp, 2027'de ise bu seneye göre 3 bin ton artıp 24 bin tona çıkması öngörülüyor. İstavrit, mezgit ve somonda ise benzer rakamlara yakın üretim yapılması bekleniyor. İç sulardaki üretimde İsrail sazanında ve turna üretiminde gelecek yıllarda artış beklenirken, kefal, sazan ve sudakta üretim miktarının değişmemesi planlanıyor. Deniz yetiştiriciliğinde Türk somonunda 2026 yılında düşüş beklenirken, levrek üretiminde ise artış planlanıyor. Ayrıca iç su yetiştiriciliğinde ise alabalık üretiminde artış, Türk somonunda stabil bir üretim bekleniyor.

Planlamaya göre 2025'te denizde 54 bin 600 ton üretim, iç sularda 298 ton üretim, deniz yetiştiriciliğinde 6 bin 190 ton üretim ve iç su yetiştiriciliğinde ise 4 bin 570 ton balık üretimi olmak üzere toplam 65 bin 658 ton balık üretimi tahmin ediliyor. 2026 yılında bu rakamın 63 bin 371 ton, 2027'de ise 65 bin 471,5 ton olması tahmin ediliyor. - SAMSUN