Samsun'da 2025'in 3. Çeyreğinde Rekor Yapı Belgesi Verildi

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Samsun'da 2025'in 3. çeyreğinde 3 bin 659 binaya yapı belgesi verilerek son 7 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı. Yapı izinleri, önceki yıllara göre önemli bir artış gösterdi.

TÜİK, yılın 3. çeyreğinin yapı izin istatistiklerini paylaştı. Verilere göre Samsun'da yapı izinlerde 2018'den sonra bu yılın 3. çeyreğinde tavan yaptı. En son 2018'in 3. çeyreğinde 5 bin 110 daireye yapı izin belgesi verilmişti. Bu yıl üçüncü çeyreğine kadar 2 binlerde kalan yapı izin belgesi sayısı ilk kez 2025'in sondan bir önceki çeyreğinde 3 binin üzerine çıktı.

Samsun'da yılların üçüncü çeyrekleri dikkate alındığında 2019'da 2 bin 237 daireye, 2020'de 2 bin 440 daireye, 2021'de 2 bin 542 daireye, 2022'de 2 bin 093 daireye, 2023'te 2 bin 212 daireye, 2024'te 2 bin 034 daireye yapı belgesi verildi. Bugün açıklanan veriler ışığında ise 2025'in 3. çeyreğinde Samsun'da 3 bin 659 binaya yapı belgesi verildi. 3 bin 659 yapı belgesi ile son 7 yılın da rekoru kırılmış oldu. Ayrıca 2025 yılında Samsun'da 1. çeyrekte 2 bin 479 daire ve 2. çeyrekte 3 bin 090 daire olmak üzere toplamda 9 bin 228 daireye yapı belgesi verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
