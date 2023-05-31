Samsun'da 1265 ton tıbbi aromatik bitki üretildi

Samsun'da geçen yıl 1265 ton tıbbi aromatik bitki üretildiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Kavak ilçesinde fide dağıtım töreni düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, burada yaptığı konuşmada, gıda, ilaç, kozmetik ve baharat gibi pek çok alanda kullanılan tıbbi aromatik bitkilere talebin her geçen gün arttığına dikkati çekti.

TÜİK verilerine göre Samsun'da geçen yıl 3 bin 404 dekar alanda 1265 ton tıbbi aromatik bitki üretimi yapıldığına işaret eden Sağlam, "İlimizde dekara verim, Türkiye ortalamasının üzerindedir. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ve İl Müdürlüğümüz olarak Alaçam, Atakum, Çarşamba, Kavak, İlkadım, 19 Mayıs ve Yakakent ilçelerindeki 28 çiftçimize 400 bin kekik, 400 bin adaçayı, 40 bin ekinezya olmak üzere fide desteği sağlanarak 220 dekar alanda dikim yapılması planlanmıştır. Proje bütçesi 2 milyon 625 lira olup, yüzde 30 belediyeden, yüzde 70 de DOKAP idaresi finansman sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Proje ile Samsun'un ilçelerinde bitki çeşitliliğini artırarak katma değerli üretim amaçladıklarını vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:

"Canik, Ladik, İlkadım, Kavak ve 19 Mayıs ilçelerimizde bitki çeşitliliğini artırarak kırsal kalkınmanın desteklenmesi, katma değerli üretim yapısına geçişte bölge için stratejik olabilecek tıbbi ve aromatik bitki alanlarının yaygınlaştırılması, sözleşmeli tarım modeli ve iyi uygulama örneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu alanda hasat, kurutma, işleme ve pazarlama sorunlarının çözülmesi halinde üretimin daha da artacağı tahmin edilmektedir. Unutmayalım ki üretmekten başka çıkış yolumuz yoktur. Bugün tohum teslimini yaptığımız bu ürünler de hem hasat sonrası üreticisine yüksek getiri sağlayan hem de sanayide işlenerek yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülebilmesi yönüyle önemlidir."

Törene DOKAP Başkan Yardımcısı Şeref Demir, Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ali Korkmaz, Kavak Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Avaz, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünden Doç. Dr. Ünal Karık ile üreticiler katıldı.