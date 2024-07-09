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Samsun-Çarşamba Havalimanında Haziran Ayında 128 Bin 478 Yolcuya Hizmet Verildi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun-Çarşamba Havalimanının 2024 yılı Haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Haziran ayında Samsun-Çarşamba Havalimanında 128 bin 478 yolcuya hizmet verildi.

Haziran ayında Samsun-Çarşamba Havalimanında 128 bin 478 yolcuya hizmet verildi. 6 aylık dönemde ise 691 bin 145 yolcu hizmet aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun- Çarşamba Havalimanının 2024 yılı Haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre Samsun-Çarşamba Havalimanında Haziran ayında, iç hat yolcu trafiği 111 bin 812, dış hat yolcu trafiği 16 bin 666 oldu. Böylece Haziran'da toplam 128 bin 478 yolcuya hizmet verildi.

Haziran ayında Samsun-Çarşamba Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 89, dış hatlarda 134 olmak üzere toplamda bin 223'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Haziran ayında toplamda bin 323 ton oldu.

6 aylık dönem

6 aylık (ocak-haziran) dönemde ise Samsun-Çarşamba Havalimanında yolcu trafiği 691 bin 145, uçak trafiği 6 bin 581, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 6 bin 281 ton olarak gerçekleşti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi ulaştırma ve altyapı bakanlığı Samsun Dhmi Ekonomi Güncel Haberler

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