Samsun Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nden ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığın yüzde 80 hibe desteğiyle hayata geçirilen Samsun Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nin (OTB), 4 milyar liralık yatırım hacmiyle tam bir üretim üssü olduğunu bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından Samsun Bafra'da yapılan OTB yatırımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Karadeniz'de yüksek teknoloji ve modern tarım teknikleriyle yeni bir başarı hikayesi yazıldığına işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın yüzde 80 hibe desteğiyle hayata geçirilen Samsun Bafra Sera OTB, 4 milyar liralık yatırım hacmiyle tam bir üretim üssü oldu. 800 bin metrekare üretim kapasitesi hedefi, yıllık 1,5 milyar lira ekonomik katkı, yüzde 75'i kadın toplam 1500 istihdam, topraksız tarım ve yüksek verim ile sıfır atık prensibiyle üretim. Yatırım, istihdam ve ihracatla Türkiye Yüzyılı'nı bereketle inşa ediyoruz."