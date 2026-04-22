Samsun Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nden ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, %80 hibe desteği ile hayata geçirilen Samsun Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nin 4 milyar liralık yatırım hacmiyle tam bir üretim üssü haline geldiğini açıkladı. Proje, topraksız tarım ve sıfır atık prensibiyle yüksek verim hedefliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığın yüzde 80 hibe desteğiyle hayata geçirilen Samsun Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nin (OTB), 4 milyar liralık yatırım hacmiyle tam bir üretim üssü olduğunu bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından Samsun Bafra'da yapılan OTB yatırımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Karadeniz'de yüksek teknoloji ve modern tarım teknikleriyle yeni bir başarı hikayesi yazıldığına işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın yüzde 80 hibe desteğiyle hayata geçirilen Samsun Bafra Sera OTB, 4 milyar liralık yatırım hacmiyle tam bir üretim üssü oldu. 800 bin metrekare üretim kapasitesi hedefi, yıllık 1,5 milyar lira ekonomik katkı, yüzde 75'i kadın toplam 1500 istihdam, topraksız tarım ve yüksek verim ile sıfır atık prensibiyle üretim. Yatırım, istihdam ve ihracatla Türkiye Yüzyılı'nı bereketle inşa ediyoruz."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...

İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti
Haberler.com
500

Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti

Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti
Fenerbahçe'yi eleyen İlhan Palut, gözünü şimdi de sarı-lacivertlilerle ligde oynayacağı maça dikti

Kanarya'yı eledi! Maç biter bitmez gözünü yine Fenerbahçe'ye dikti
İran, Mossad'la iş birliği yapan kritik ismi idam etti

Komşu kalemini kırdı! Casusluk yapan kritik isim idam edildi
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti kapsamı genişletildi

Araç alımında tarihi eşik! ÖTV muafiyeti kapsamı genişletildi
Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti

Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti
Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı

Raylar tamamlandı, geri sayım başladı! İki il birbirine bağlanıyor
Tokat'ta 'Okulu tarayacağım' diyen çocuk gözaltına alındı

Ortaokul öğrencisinden kan donduran mesaj! Anında gözaltına alındı