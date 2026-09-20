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Samsun-Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nde 8 firma üretime başladı

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Samsun-Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nde 8 firma üretime başladı
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Samsun-Bafra'daki Sera Organize Tarım Bölgesi'nde 23 parselin yüzde 85'inde doluluk sağlandı; 8 firma üretime başladı, 11 firmaya tahsis yapıldı. 160 bin metrekarelik alanda topraksız tarımla berry yetiştiriciliği planlanıyor; ilk etapta yaklaşık 100 ton üretim hedefleniyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde tarımsal üretimin geliştirilmesi amacıyla faaliyet gösteren sera organize tarım bölgesi, modern sera yatırımlarıyla büyümeye devam ediyor.

Samsun-Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nde bulunan 23 sanayi parselinin yüzde 85'inde doluluk sağlanırken, 8 firma üretime başladı, 3 firmanın inşaat çalışmaları sürüyor ve 11 firmaya da parsel tahsisi yapıldı.

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Bafra Ovası'nın verimli toprakları ve Kızılırmak'ın sağladığı tarımsal imkanlarla bölge, tarımsal üretimin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Bölgede firmaların yatırımlarında inşaat çalışmaları devam ederken, 8 firma ise üretime başladı, 11 firmaya da parsel tahsisi gerçekleştirildi. 160 bin metrekarelik alanda topraksız tarım yöntemiyle berry grubu meyve yetiştiriciliği yapılması planlanıyor. Projenin sera inşaatında çalışmaların devam ettiği belirtildi. İlk etapta 15 mühendisin görev aldığı yatırımda, yeni nesil kontrollü tarım altyapısıyla kaynakların daha verimli kullanılması hedefleniyor. 53 dönümlük ilk etapta yılda 2 kez hasat yapılması ve yaklaşık 100 ton üretim gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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