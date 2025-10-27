Haberler

Samsun'a Gelen 1.075 Rus Turist Şehri Gezdi

Kruvaziyer turizmi kapsamında Samsun'a gelen 1.075 Rus turist, güneşli havada şehri gezerek Atakum sahili ve Bandırma Vapuru Müzesi gibi yerleri ziyaret etti.

Kruvaziyer turizmi kapsamında Samsun'a gelen bin 75 Rus turist, güneşli havanın tadını çıkararak şehri gezdi.

Türkiye ile Rusya arasındaki deniz turizmi trafiği sürüyor. Rusya'nın Sochi Limanı'ndan demir alan Astoria Grande isimli kruvaziyer; bin 75'i turist, 439'u mürettebat olmak üzere toplam bin 514 kişilik yolcusu ile İzmir, İstanbul ve Bartın'ın ardından Samsun'a demirledi. Sabah saatlerinde Samsun Limanı'na giren kruvaziyerdeki turistler, limandaki işlemlerinin ardından ayrılarak şehri gezmeye başladı. Turistler; Atakum sahili, Amisos Tepesi, Bandırma Vapuru Müzesi ve şehir merkezindeki alışveriş alanlarına yoğun ilgi gösterdi. Turistler ayrıca Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu'nda tekne turu yaptı. Samsun'un yöresel lezzetlerini de tatma fırsatı bulan ziyaretçiler, şehirde keyifli anlar yaşadı.

Kruvaziyer akşam saatlerinde demir alarak Trabzon'a hareket edecek. - SAMSUN

