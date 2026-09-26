Salihli Tarım Müdürlüğü zeytin sineğine karşı üreticilere ruhsatlı ürün uyarısı yaptı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde zeytin üreticileri, zeytin sineğine karşı mücadele konusunda uyarıldı.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, ilçe genelindeki zeytin üreticilerinin zeytin sineğine karşı ruhsatlı bitki koruma ürünü kullanarak mücadele etmeleri gerektiği belirtildi. Hasada yakın çeşitlerde ilaçlama yapılırken, kullanılan bitki koruma ürünü ile hasat arasında geçmesi gereken süreye mutlaka uyulması gerektiği vurgulandı.

Üreticilerin, zeytin sineğine karşı yapılacak mücadelede belirtilen tarihlere ve ilaçlama-hasat arasındaki bekleme süresine dikkat etmeleri istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı