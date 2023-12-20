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Salihli Ovası'nda Kış Sebzeleri Hasat Ediliyor

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Manisa'nın Salihli Ovası'nda kış aylarının gözde sebzeleri olan lahana, kırmızı lahana, karnabahar, kereviz, ıspanak, brokoli, pancar ve pırasa gibi kışlık sebzelerde hasat yoğunluğu yaşanıyor. Vitamin, mineral ve posa bakımından zengin olan bu sebzeler, sağlıklı beslenme için önemli bir kaynak oluşturuyor. Üreticiler tarafından tarladan toplanan sebzeler, pazarda tüketiciyle buluşuyor.

Yılın 12 ayında tarımsal üretimin yapıldığı Manisa'nın Salihli Ovası'nda kış aylarının gözde sebzeleri olan lahana, kırmızı lahana, karnabahar, kereviz, ıspanak, brokoli, pancar ve pırasa gibi kışlık sebzelerde hasat yoğunluğu yaşanıyor.

Vitamin, mineral ve posa bakımından zengin sebzeler sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazlarından olan karnabahar, pırasa ve lahana gibi kış sebzeleri ise kükürtlü birleşikleri sayesinde hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Kışlık sebze üretiminde Ege Bölgesi'nde ilk sırada yer alan Salihli Ovası'nda üreticilerin ürettikleri sebzeler, sabahın ilk saatleri ile birlikte tarladan, tek tek hasat ediliyor. Havuzlarda yıkandıktan sonra sebzeler, pazarda tezgahlarda yerini alıp, tüketiciyle buluşuyor.

"Şifa deposu sebzeler yetiştiriyoruz"

Kış sebzelerinde hasadın Mart ayı sonuna kadar devam ettiğini belirten üretici Faruk Arabacı "Kış mevsiminin en sağlıklı ve en lezzetli sebzesi kereviz ve brokolidir" dedi. Kış sebzesinde menünün nisan ayı başında değiştiğini belirten üretici Fahrettin Arabacı ise mevsimine göre sebze yetiştirdiğini söyledi. Yetiştirdiği ürünleri Salihli'de Çarşamba ve Cumartesi pazarındaki tezgahında tüketiciyle buluşturduğunu belirten Arabacı "Şuan kış mevsiminin sebzeleri, kırmızı lahana, karnabahar, kereviz, ıspanak, brokoli, pancar ve pırasa yetiştirip, vatandaşlarımıza sunuyoruz. Nisan ayı itibari ise bu menü değişiyor. Yerine bakla, bezelye ve kabak yer alıyor. Biz Salihli'de, halkımız için şifa deposu ürünleri yetiştirip, satmaya devam edeceğiz. Herkese afiyet olsun" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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