Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Salihli Kaymakamı Güldoğan, kamu yatırımlarını kurum müdürleriyle değerlendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Salihli Kaymakamı Güldoğan, kamu yatırımlarını kurum müdürleriyle değerlendirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında düzenlenen toplantıda ilçedeki kamu yatırımları ele alındı. Eğitim, sağlık, tarım ve sosyal hizmetler projelerinin fiziki gerçekleşme oranları, yapım süreçleri ve tamamlanma tarihleri kurum müdürlerinin sunumlarıyla değerlendirildi.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında, ilçede devam eden ve planlanan kamu yatırımlarının değerlendirildiği "İlçe Yatırımlarını Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya ilgili kurum amirleri ve daire müdürleri katıldı.

Toplantıda eğitim, sağlık, tarım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere Salihli genelinde devam eden kamu yatırımları ele alındı. Projelerin fiziki gerçekleşme oranları, yapım süreçleri ve hedeflenen tamamlanma tarihleri değerlendirildi.

Kurum müdürleri, sorumluluk alanlarındaki yatırımlara ilişkin sunumlar yaparak devam eden çalışmalar ve kamu hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Toplantıda konuşan Kaymakam Ali Güldoğan, ilçeye kazandırılan ve yapımı devam eden her yatırımın vatandaşların refahı ve Salihli'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının, yatırımların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmasının öncelikleri olduğunu belirten Güldoğan, tüm kurumlarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Toplantı, kurumlar arası görüş alışverişi ve yeni dönem planlamalarının değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail tehdidi Suriye'de tüm planları değiştirdi! Bakanlıklar tek tek taşınıyor

Türkiye'nin yanı başında büyük hazırlık! Bakanlıklar bile taşınıyor
Görüntü maalesef Türkiye'den! Düğün sonrası damada yapılanlar pes dedirtti

Görüntü maalesef Türkiye'den
Münir Özkul'un oğlu yıllardır Kanada'da yaşıyor, 6 restoran işletiyor

Yeşilçam efsanesinin oğlu bambaşka bir hayat seçti!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump ve Putin geliyor! Çin'de bıçakları bile zincirlediler

Tarihi zirve öncesi pes dedirten önlem!
Michigan sandık başında! Kazanırsa ABD Senatosunun ilk Müslüman üyesi olacak

Kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak
Yeliz Yeşilmen'den ünlülerin zayıflama yarışına sert tepki: Midemi bulandırıyor

Yeliz Yeşilmen isyan etti: Midemi bulandırıyor
Hızlı tren hattında büyük skandal! Tapu müdürü de tutuklandı

Hızlı tren hattında büyük skandal! Müdür de tutuklandı
Bu nasıl tesadüf! Conceiçao'nun yanındaki isimler tanıdık çıktı

Fener taraftarının gözünden kaçmayan kare
Otogaza dev zam pompaya yansıdı! Fiyatlar 50 lirayı aştı

Gece yarısı okkalı zam! Tüm hesaplar değişti
Takasbank Genel Müdürlüğü'ne Gökhan Elibol atandı

Fon soruşturmasının ardından Takasbank'ta kritik değişiklik