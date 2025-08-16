Salihli'de Zeytin Sineği Uyarısı: Üreticiler İlaçlama Yapmalı
Manisa'nın Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin sineği zararlısına karşı üreticileri ilaçlama yapmaları konusunda uyardı. Üreticilerin 18 Ağustos'a kadar ruhsatlı bitki koruma ürünü ile mücadele etmeleri gerektiği belirtildi.
Manisa'nın Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticileri zeytin sineği zararlısına karşı uyardı.
Salihli'de saha çalışmaları gerçekleştiren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zeytin sineğine karşı üreticileri ilaçlama çağrısında bulundu.
Müdürlükten yapılan açıklamada "Salihli'nin yüksek kesimlerinde Poyraz, Gökeyüp, Kemer, Kurttutan, Hacıhıdır ve Bozdağ mahallerinde zeytinliği olan üreticilerimizin 18 Ağustos tarihine kadar zeytin sineğine karşı ruhsatlı bir bitki koruma ürünü ile mücadele yapmaları gerekmektedir" sözlerine yer verildi. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi