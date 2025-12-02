Salihli'de Kamu Yatırımları Değerlendirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde Aralık ayı kamu yatırım ve hizmetlerinin ele alındığı değerlendirme toplantısı, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya ilçedeki ilgili kurum amirleri katıldı.

Gündem çerçevesinde, Salihli'de devam eden kamu yatırımlarının mevcut durumu masaya yatırılırken, Aralık ayı boyunca yürütülecek çalışmalar ve kurumların sorumluluk alanlarına ilişkin detaylar değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Kaymakam Ali Güldoğan, yatırım süreçlerinin düzenli olarak takip edildiğini belirterek, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve zamanında tamamlanması için kurumlar arası koordinasyonun büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaymakam Güldoğan, ilçede yürütülen çalışmaların yakından izlenmeye devam edileceğini ifade etti. - MANİSA