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Salihli'de 'dip kurdu' uyarısı

Salihli'de 'dip kurdu' uyarısı
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Manisa Salihli Tarım Müdürlüğü, kiraz, erik, kayısı, badem ve şeftali üreticilerini fidan dip kurdu zararlısına karşı mücadele döneminin başladığı konusunda uyardı. Zararlı, ağaçların köklerinde beslenerek verim kaybına yol açıyor.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, kiraz, erik, kayısı, badem ve şeftali üreticilerini yakından ilgilendiren önemli bir uyarıda bulundu. Meyve bahçelerinde ciddi zararlara yol açabilen ve halk arasında "Fidan Dip Kurdu" olarak bilinen zararlıya karşı mücadele döneminin başladığı bildirildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, bilimsel adı Capnodis spp. olan zararlının özellikle sert çekirdekli meyve türlerinde önemli verim kayıplarına neden olabildiğine dikkat çekildi. Üreticilerin, zararlının ergin dönemine karşı gerekli mücadeleyi zamanında yapmalarının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Adı "Fidan Dip Kurdu" olsa da zararlının yalnızca genç fidanlarda değil, olgunlaşmış meyve ağaçlarında da etkili olduğu belirtildi. Bazı bölgelerde "ağaç kök kurdu" olarak da bilinen zararlı, zaman zaman manas ve haziran böceği larvalarıyla karıştırılabiliyor.

Uzmanlar, zararın büyük bölümünün böceğin larva döneminde meydana geldiğini ifade ediyor. Toprak altında yaşayan larvalar, ağaçların kök ve kök boğazı bölgesinde beslenerek bitkinin su ve besin alımını engelliyor. Bu durum ise zamanla ağaçlarda sararma, gelişme geriliği ve kurumaya kadar varan ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Fidan Dip Kurdu'nun başta kiraz, kayısı, erik, şeftali ve badem olmak üzere birçok meyve türünde zarar oluşturduğu belirtilirken, iklim şartlarına bağlı olarak larvaların ilkbahar aylarında aktif hale geldiği ve sonbahara kadar beslenmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin bahçelerinde düzenli kontroller yapmalarını ve zararlının ergin dönemine yönelik mücadele uygulamalarını ihmal etmemelerini tavsiye etti. Yetkililer, zamanında yapılacak mücadelenin hem ağaçların sağlığını koruyacağını hem de verim kayıplarının önüne geçeceğini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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