Şakir Bayramoğlu, Manisa 141 Nolu Muradiye Taşıma Kooperatifi Başkanlığına Aday

Şakir Bayramoğlu, Manisa 141 Nolu Muradiye Taşıma Kooperatifi Başkanlığına Aday
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muay Thai sporuna önemli katkılar sağlayan Şakir Bayramoğlu, 24 Mayıs'ta yapılacak olağan genel kurulda Manisa 141 Nolu Muradiye Taşıma Kooperatifi başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Bayramoğlu, ekip arkadaşları ile birlikte şeffaflık ve değişim hedefli projelerini açıklayacak.

Uzun yıllardır spor camiasının içinde aktif görevler üstlenen ve Muay Thai sporunun Manisa'da gelişmesine önemli katkılar sağlayan Şakir Bayramoğlu, 24 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Manisa 141 Nolu Muradiye Taşıma Kooperatifi Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Muay Thai Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Asbaşkan ve aynı zamanda Uluslararası İstişare Kurulu, Türk Dünyası Spor Kurulu Üyesi, Ege Bölge Başkanı ile Olimpik Kaykay Federasyonu Yüksek Danışma Kurulu Üyeliği görevlerini sürdüren Şakir Bayramoğlu, kooperatifin yönetimini devralmak üzere yola çıktığını belirtti.

Bayramoğlu, yönetim kurulu listesinde Eyüp Sevimli, Remzi Ayvalı, Hamza Hoşgökçen ve Cengiz Tirkemiş gibi isimlere de yer vererek güçlü bir ekip oluşturdu. 24 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00'da Manisa Şoförler Cemiyeti toplantı salonunda yapılacak olan olağan genel kurulda yönetime talip olduklarını duyuran ekip, değişim ve şeffaflık mesajı verdi.

Projelerini genel kurulda açıklayacaklarını belirten Şakir Bayramoğlu, "Tüm proje ve fikirlerimizi genel kurulda açıklayacağız. Gelir-gider hesapları başta olmak üzere tüm süreçler üyelerimizin bilgi alabileceği açıklıkta ve şeffaflıkta paylaşılacak. Üyelerimiz şunu bilmeli ki; elimizden gelen her şeyi tüm açıklığıyla paylaşacak, ortak akıl ile en iyi ve en düzgün şekilde hareket edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kooperatif üyeleriyle sıkı diyalog kuracaklarını vurgulayan Bayramoğlu, hedeflerinin sadece yönetime gelmek değil, üyelerle birlikte kurumsal ve güçlü bir yapı oluşturmak olduğunu ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için yeni enflasyon verisi bekleniyor

Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık

Dünyanın beklediği haberi verdi: İsrail ile anlaşmaya vardık
İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet

WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
18 milyon liraya restore edilen dev tapınak bir anda çöktü

18 milyon liraya restore edilen dev tapınak yerle bir oldu
Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada: Önce vurmuş sonra 112'yi aramış

Kardeşine kurşun yağdırdı, daha sonra yaptığıyla pes dedirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takımı 2-0 geriye düşen Fatih Terim kulübede çıldırdı

34. dakikadaki skoru görünce çıldırdı
Kaya parçasını vadiye fırlatan turiste rekor ceza

3-5 beğeni için yaptığı bu hareketin bedeli ağır oldu
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık

Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
Rihanna ve sevgilisi Boran Kuzum'ın objektifine yakalandı

Rıhanna ve sevgilisi, Boran Kuzum'un objektifine yakalandı
Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu

Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a suç duyurusu
Bu kadarına da pes! Çakarlı aracını ambulans çıkışına park etti

Sıradan vatandaş sanılmaktan korkan biri daha! Yaptığı rezilliğe bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.