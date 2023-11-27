Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 93,49 Liradan Satıldı
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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 93,49 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da verildi.
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 93,49 liradan satıldı.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HMS: Hazır Müstahsil Satış
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|Hurma
|Kg
|HMS
|12
|Kabuklu fındık
|Kg
|HMS
|93,49
|Mısır dane
|Kg
|TS
|5,78
|Yemlik buğday
|Kg
|TS
|6,85
|Taze kabak
|KG
|HMS
|21,44
TS: Tacir Satışı
Kaynak: AA / Ekonomi