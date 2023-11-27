Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 93,49 Liradan Satıldı

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 93,49 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da verildi.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 93,49 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama Hurma Kg HMS 12 Kabuklu fındık Kg HMS 93,49 Mısır dane Kg TS 5,78 Yemlik buğday Kg TS 6,85 Taze kabak KG HMS 21,44

TS: Tacir Satışı