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Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 93,49 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri
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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 93,49 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da verildi.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 93,49 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
HurmaKgHMS12
Kabuklu fındık KgHMS93,49
Mısır daneKgTS5,78
Yemlik buğdayKgTS6,85
Taze kabakKGHMS21,44
HMS: Hazır Müstahsil Satış

TS: Tacir Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

Sakarya Tarım Ekonomi Haberler

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