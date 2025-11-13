Sakarya Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi Gelişim Toplantısı Gerçekleşti

Sakarya Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi'nin (SOSB) kuruluş ve gelişim süreciyle ilgili bilgilendirme toplantısı, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

SATSO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, çalışmaların planlandığı şekilde sürdüğünü ve yatırımcı seçiminde titiz davrandıklarını belirterek, kamulaştırma çalışmalarının büyük bölümünün tamamlandığını kaydetti.

Sakarya Söğütlü OSB Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki ise OSB'deki çalışmalar, kamulaştırma ve altyapı süreçlerine ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

Tiryaki, OSB'nin ulaşım, lojistik ve üretim altyapısı açısından stratejik bir avantaja sahip olduğunu aktararak, kamulaştırma çalışmalarının yüzde 95'inin tamamlandığını, ön tahsis işlemlerinin yüzde 75 seviyesine ulaştığını bildirdi.

Bugüne kadar 219 firma tarafından toplam 3 milyon 409 bin 150 metrekarelik alan için ön tahsis başvurusu yapıldığını aktaran Tiryaki, "Uygun görülen 78 firma yatırım onayı aldı. Bu firmalardan 44'ü sözleşme imzaladı ve aktif yatırımcı süreci başlatıldı. OSB tamamen üretime geçtiğinde 10 bin kişinin üzerinde istihdam sağlayacak ve 1 milyar doların üzerinde ihracat hacmine ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Çalışmaların "Yeşil Organize Sanayi Bölgesi" modeliyle sürdürüldüğünü ifade eden Tiryaki, bu modelin kendilerine iç ve dış pazarda sürdürülebilir rekabet gücü kazandıracağını kaydetti.

Tiryaki, bölgede yer alan 4 OSB'yle endüstriyel simbiyoz açısından güçlü potansiyele sahip olduklarını belirterek, atık ve enerji yönetiminde bu bölgeler arasında kurulacak sinerjinin, kaynak verimliliğini artırarak yeşil dönüşümün örnek uygulamalarından birini oluşturacağını bildirdi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Polat, Söğütlü Kaymakamı Mehmet Göze, Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt, Sakarya Söğütlü OSB Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Gazi Kılıçaslan, Sakarya Söğütlü OSB Bölge Müdürü Ahmet Şahin, yatırımcılar ve dernek temsilcileri katıldı.