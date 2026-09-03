Sakarya'nın 8 Aylık İhracatı 3,5 Milyar Doları Aştı

Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya, yılın 8 aylık döneminde 3 milyar 556 milyon 511 bin dolarlık ihracat yaptı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-ağustos döneminde ülke ihracatına yüzde 2,20 katkı sağlayan Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bursa, İzmir ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada yer aldı.

Yılın 8 ayında 140 ülke ve 9 serbest bölgeye, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,1'lik artışla 3 milyar 556 milyon 511 bin dolar ihracat yapan Sakarya, sektörel bazda en çok dış satımı yüzde 82,93 ile otomotivde gerçekleştirdi.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi firmaların üretim tesislerine ev sahipliği yapan kent, bu sektörde 2025 ocak-ağustos döneminde 2 milyar 918 milyon 62 bin dolarlık ihracatını yüzde 1,1 artırarak 2 milyar 949 milyon 680 bin dolara yükseltti.

Kentten en çok ürün ihracatı yapılan ikinci sektör ise 107 milyon 166 bin dolarla demir ve demir dışı metaller oldu. Bunu, 68 milyon 79 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 62 milyon 870 bin dolarla çelik, 54 milyon 97 bin dolarla makine ve aksamları takip etti.

Ocak-ağustos döneminde kentten en fazla ihracat, 604 milyon 537 bin dolarla Fransa'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeyi, 511 milyon 714 bin dolarla İspanya, 443 milyon 15 bin dolarla Polonya, 287 milyon 541 bin dolarla Birleşik Krallık ve 260 milyon 167 bin dolarla İtalya izledi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kentin, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2'lik düşüşle 347 milyon 453 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini kaydetti.

Altuğ, ağustosta 116 noktayı Sakarya menşeli ürünlerle buluşturduklarını belirterek, "Tüm bu ciddi rekabet ortamına, maliyet baskısına ve coğrafi gerilimlere rağmen dünya için canla başla üreten tüm firmalarımıza ve emektar çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA