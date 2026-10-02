Haberler

Sakarya Hendek'te fındık hasadında yağış kaliteyi artırırken delik oranı yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Hendek'te fındık hasadında yağış kaliteyi artırırken delik oranı yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yüksek kesimlerde fındık hasadı sürerken üreticiler, yağışın randımanı ve kaliteyi olumlu etkilediğini ancak delik oranının yükseldiğini belirtti. Randımanın 54-55 gelmesi bekleniyor, yoğun ayıklama mesaisi yürütülüyor.

Türkiye'nin en önemli fındık üretim merkezlerinden Sakarya'da hasat mesaisi devam ediyor. Bahçelerinden topladıkları ürünleri harmana indiren üretici, yağışlı geçen havanın randımanı ve kaliteyi olumlu etkilediğini ancak fındıkta delik oranının arttığını belirtti.

Hendek ilçesinin yüksek kesimlerinde fındık üreticileri, bahçelerden topladıkları fındıkları harmana sererek ayıklama ve kurutma işlemlerine başladı. Bu yıl seyreden hava şartlarının fındığın kalitesine olan etkisini değerlendiren üreticiler, yağışların iç doluluğunu ve randımanı yükselttiğini ifade etti. Yağışlı havalar nedeniyle mücadeleye rağmen delikli fındık oranında artış yaşandığını belirten üreticiler, yoğun bir ayıklama mesaisi yürütüyor.

"Randımanı 54-55 gelir ama çok delik var"

Hasat ettikleri fındığın genel durumunu ve randıman beklentisini paylaşan üretici Mehmet Kazın, "Deliklerini ve çürüklerini temizliyoruz. Kalite olarak delikli olanlar harici mükemmel, içleri güzel. Randımanı 54-55 gelir ama çok delik var. Havalar yağışlı gittiği için ilaç atsak da çok delik var. Yağmur yağınca kalitesi daha üstün oluyor. Kurak gidince iyi olmuyor" dedi.

"Bu seneki fındığın kalitesi çok güzel"

Sakarya geneline göre fındık işlemlerinin rakımdan ve yağışlı havalardan geciktiğini ifade eden Hüseyin İrme ise "Bizim bölgemizin rakımları yüksek olduğu için böyle oldu. Hava şartları da bayağı bir etkiledi. Fındık bu sene 3 çeşit. Küçük, normal ve en büyük boy olarak 3 türlü fındık var. Bu seneki fındığın kalitesi çok güzel" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 58 sitede yayınlandı.
Aylık gelirlerini açıkladılar! Gözaltındaki 10 fenomenden haber var

Aylık gelirlerini açıkladılar! Gözaltındaki 10 fenomenden haber var
Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor

Zamların ardından nefes aldıracak haber! İndirim geliyor
Yasin Kol gözaltına alındı, Kocaelispor cephesinden zehir zemberek açıklamalar geldi

Son düdükle gözaltına alındı! Eski defterler bir bir ortaya saçıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlüleri buluşturan cenaze: Deniz Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı

Sanat dünyasını buluşturan cenaze! Ünlü isimler peş peşe geldi
Geçirdiği kaza sonrası gözlerden uzak kalmıştı! Deniz Seki'den 'Hoş geldin Ekim' pozu

Kalçasını kırıp ameliyat olmuştu! İyileşti, ilk pozunu verdi
Eski hakemden bomba iddia: Ligler ertelenecek

Bomba iddia: Ligler ertelenecek
Doğum gününde ehliyetine el konuldu! Edirne'de sürücü aracını eşine teslim etti

Doğum gününde ehliyetine el konuldu! Aracı eşi teslim aldı
Hande Erçel Paris'te tarzıyla dikkat çekti! Kırmızı-siyah mini elbisesi olay oldu

Paris'te Hande Erçel rüzgarı! İddialı tercihi dikkat çekti
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz Belçika maçının kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz kadrodan çıkarıldı
Havalar bir anda soğudu, mevsimin ilk karı düştü

Havalar bir anda soğudu, mevsimin ilk karı düştü