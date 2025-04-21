Karadeniz'de günlük 9,5 milyon metreküp doğalgaz üretimine ulaşıldı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'de günlük 9,5 milyon metreküp üretime ulaşılarak ilk fazın tamamlandığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yazılı açıklamasında, "Sakarya Gaz Sahası'nın 1'inci fazı tamamlandı. Yaklaşık 9,5 milyon metreküplük bir günlük üretimle şu anda artık 2'nci fazın üretimine, yani bunu iki katına çıkaracak üretim aşamasının faaliyetlerine devam ediyoruz" dedi. Bayraktar, Sakarya Gaz Sahasının yanı sıra yeni sahalarda, yani keşiflerle alakalı çalışmalara da devam ettiklerini belirterek, "Dolayısıyla bir taraftan üretimi artırmak, bir taraftan da yeni keşiflerle bulduğumuz yeni rezervleri üretim rezervlerimize eklemek istiyoruz. Bu minvalde çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'4 MİLYON HANEYE YERLİ VE MİLLİ ENERJİ'

Bayraktar, sosyal medya hesabından da video paylaşarak, "Enerjide tarihi rekor. Sakarya Gaz Sahası'nda ilk faz tamamlandı. Günlük 9,5 milyon metreküp üretim, 4 milyonu aşkın haneye yerli ve milli enerji" dedi.

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Her arayan bulamaz, ama bulanlar arayanlardır' sözüyle yola çıktıklarını, azmin ve inancın zaferini yaşadıklarına dikkat çekerek, "Bu zafer, azmin ve millet iradesinin eseridir. Karadeniz'in 170 kilometre açığında kilometrelerce derinlikten, ülkemizin toprağına uzanan büyük enerji hamlesini büyütmeye devam edeceğiz. Enerjide bağımsız Türkiye için kararlılıkla ilerliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

2028'DE 40 MİLYON METREKÜP ÜRETİM HEDEFİ

Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu, eylül ayında Çanakkale'ye gelmişti. Burada bir tersanede bakım ve modernizasyon işlemleri devam eden platformun 2026 yılında Sakarya Gaz Sahası'nda görevine başlaması planlanıyor. Platform, devreye girmesiyle birlikte günlük ilave 10 milyon metreküplük üretim yapacak. Böylece 2026'daki toplam üretim 20 milyon metreküpe çıkacak. 2028 yılında da günlük üretimin 40 milyon metreküpe çıkması ve tüm hanelerin doğal gaz ihtiyaçlarının Sakarya Gaz Sahası'ndan karşılanması hedefleniyor.