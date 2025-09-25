Sakarya'da TCDD'ye Ait Taşınmaz Satışa Çıkıyor

Haberler

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, TCDD'ye ait 462,8 metrekarelik taşınmaz, pazarlık usulüyle satışa sunuldu. İhale için son teklifler 9 Ekim'de alınacak.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bir taşınmaz satışa çıkarıldı.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre, mülkiyeti TCDD'ye ait Arifiye ilçesi Adliye Mahallesi'nde bulunan 462,8 metrekarelik taşınmazın satışı, pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.

Satış ihalesinde teklifler, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Müdürlüğüne kapalı zarfla elden teslim edilecek.

Geçici teminat bedeli 100 bin lira olarak belirlenen ihalede, gerek görülmesi halinde pazarlık görüşmelerine katılan istekliler arasında açık artırma yapılabilecek.

Son tekliflerin 9 Ekim saat 14.00'e kadar alınacağı ihale, aynı gün saat 14.30'da TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servisi Toplantı Salonu'nda düzenlenecek.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
500
