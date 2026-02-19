Haberler

Sakarya'da ilk iftar öncesi metrelerce pide kuyruğu

Güncelleme:
Ramazan ayının başlangıcıyla birlikte Sakarya'da vatandaşlar, sıcak Ramazan pidesi almak için fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Fırıncılar, talebe yetişmek için yoğun mesai harcıyor.

Sakarya'da Ramazanın ilk gününde vatandaşlar, iftar sofralarının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi için fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ülke genelinde olduğu gibi Sakarya'da da vatandaşlar, sıcak pide alabilmek için fırınların yolunu tuttu. Ramazan aynının vazgeçilmezi olan pide için vatandaşlar iftar saatine kısa bir süre kala fırınların önünde yoğunluk oluşturdu. Fırın çalışanları ise Ramazan ayının geleneği haline gelen pideleri vatandaşlara yetiştirmek için yoğun bir mesai harcadı.

"Günlük ortalama 500 adet Ramazan pidesi satıyoruz"

Fırındaki yoğunluğun öğleden sonra başladığını ve hizmette aksama yaşatmadan herkesi evine pideyle göndermeye çalıştıklarını belirten Fırıncı Mesut Yıldırım, "Ramazan dolayısıyla bugün bayağı yoğunuz, ilk gün olmasının da etkisi var. Pide çeşitlerimiz var kıymalı gibi. Bayağıda talep var. Yoğunluk öğleden sonra saat 14.00'dan sonra başlıyor. Yoğun bir tempoyla hizmete devam ediyoruz. 400 pide gram 40 lira, 600 gram 60 lira, 700 gram 70 lira. Günlük ortalama 500 adet Ramazan pidesi satıyoruz. Özellikle iş çıkış saatlerinde yoğunluk oluyor. İşten çıkanlar gelip pide sırasına girip evlerine öyle gidiyor" dedi.

"Pideyi yemek bir başka oluyor"

Ramazan ayında pide kuyruğunda beklemeyi çok sevdiğini belirten ve pidenin tadının bir başka olduğunu ifade eden Veysel Kılıç, "Ramazan ayının en güzel tarafı bence pide kuyruğudur. Tavsiye ederim herkese. Pideyi yemek bir başka oluyor" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
