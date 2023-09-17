Sakarya'da Ayvadan Pektin Üretimi Yapıldı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde belediye tarafından işletilen tesiste kurulan laboratuvarda, ayvadan gıda sektöründe kıvam artırıcı özelliğe sahip pektin katkı maddesi üretildi. Türkiye'de ayva üretiminde önemli paya sahip ilçede, daha önce ayvadan sabun, çay ve kahve gibi ürünlerin elde edildiği tesiste, gıda sektöründe kıvam artırmada kullanılan pektin katkı maddesi üretildi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde belediye tarafından işletilen tesiste kurulan laboratuvarda, ayvadan gıda sektöründe kıvam artırıcı özelliğe sahip pektin katkı maddesi üretildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'nde kurulan laboratuvarda kimyager Fatih Öztürk tarafından yürütülen çalışmalarda aşama kaydedildi.

Türkiye'de ayva üretiminde önemli paya sahip ilçede, daha önce ayvadan sabun, çay ve kahve gibi ürünlerin elde edildiği tesiste, gıda sektöründe kıvam artırmada kullanılan pektin katkı maddesi üretildi.

Laboratuvarda incelemelerde bulunan AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya ve Geyve Belediye Başkanı Metin Atalay, Öztürk'ten çalışmayla ilgili bilgi aldı.

"Çiftçimizin ürettiği her ürün para eder hale gelecek"

Geyve'de şimdiye kadar birçok ilk yaşandığını vurgulayan Kaya, ilçe belediye başkanlığı döneminde pektin üretimi için çalışma başlattıklarını anımsattı.

Gıda endüstrisinin yurt dışından temin ettiği önemli maddenin ilçede üretildiğini aktaran Kaya, "Bunun gururunu yaşıyoruz. Çiftçimizin teklediği (seyreltme) ayva, rüzgarda yere dökülen bütün sebze ve meyvemiz artık satılabilecek. Pektin katkı maddesiyle çiftçimiz kazanacak. Yurt dışına paramız gitmeyeceği için ülkemiz kazanacak. Kısaca herkes kazanacak." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Atalay da ayvadan ilk kez pektin maddesinin üretildiğini belirterek, "İlçemize, şehrimize ve ülkemize yarar sağlayacak bir buluşa katkı vermenin mutluluğunu yaşıyorum. Pektin üretimiyle aynı zamanda sıfır atık kampanyasına da üstüne para kazanarak katkı sunmuş olacağız. Çiftçimizin ürettiği her ürün para eder hale gelecek. Şimdi tesisleşip pektini ticari olarak üretmek için çalışmaya başlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kimyager Öztürk de kıvam artırıcı ve jelleştirici özelliğe sahip pektinin Türkiye'deki gıda sektöründe 700 bin ton tüketime sahip olduğunu, halihazırda ticari üretiminin bulunmadığını kaydetti.

Öztürk, "Geyve'de üretilen meyve ve sebzeden elde edilecek pektini ticari olarak piyasaya süreceğiz." dedi.