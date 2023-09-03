Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meyve Sebze Kurutma Tesisi'ni Hayata Geçirdi

BELPAŞ marifetiyle hayata geçirilen Meyve Sebze Kurutma Tesisinde incelemelerde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Üreticilerin talepleri çerçevesinde oluşturduğumuz bu tesiste senelik 10 bin ton meyve sebze kurutmayı hedefliyoruz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınma hamlelerine devam ediyor. Tıbbi aromatik bitki, kenevir, domates, çilek, mantar, çikolata ve birçok alanda üretim tesislerini faaliyete geçiren Büyükşehir, son olarak Meyve-Sebze Kurutma Tesisini hayata geçirdi. 300 metrekare alana kurulan kurutma tesisi, ilk ürünlerini verdi. Tam kapasitede senelik 10 bin ton kurutulmuş meyve sebze elde edileceğini belirten Yüce, "300 metrekare alana kurulu tesiste, günlük 3 bin 500 kilogram kapasiteli kurutma fırını üreticilerden tedarik edilen erik, üzüm, hurma, patlıcan, elma ve ayva gibi meyve sebzelere katma değer katıyoruz. Büyükşehir marifetiyle Seracılık Mükemmeliyet Merkezi ve Pamukova Çilek Üretim Merkezinde üretilen domatesleri ve çilekleri kurutup satışa hazır hale getiriyoruz. Yakın bir tarihte ürünlerimize, Sera AŞ ile işbirliği yaparak aromatik bitki kurusu ve sebze unlarını ekleyip çeşitlerimizi çoğaltacağız" dedi.

"Ucuz bir şekilde satışa hazır hale getiriyoruz"

Üreticiden temin edilen meyve sebzelerin kurutma işlemlerini anlatan Yüce, "Meyvelerin çok olduğu hasat zamanlarında fiyatları da düşüyor. Biz bu anda devreye giriyor ve çiftçimizden kaliteli mahsulünü alıyoruz. Mal kabul, yıkama, seçme-ayıklama, dilimleme, kurutma fırını ve paketleme işlemlerini gerçekleştirip katma değer katarak ucuz bir şekilde satışa hazır hale getiriyoruz" diye konuştu. - SAKARYA